Le yen s'est renforcé face au dollar lundi, les signes indiquant que la Banque du Japon abandonnera les taux d'intérêt négatifs lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine contrastant avec les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport au yen et à cinq autres devises, est resté proche de son niveau le plus bas depuis près de deux mois, atteint vendredi, lorsque les chiffres mensuels de l'emploi ont signalé un ralentissement du marché du travail américain, ce qui a permis à la Réserve fédérale d'assouplir sa politique.

La livre sterling s'est fortement éloignée d'un sommet de plusieurs mois, après avoir connu sa meilleure semaine depuis novembre 2022, alors que l'on parie que la Banque d'Angleterre sera plus lente à réduire ses taux que la Fed ou la Banque centrale européenne.

Le billet vert a reculé de 0,17% à 146,82 yens, se rapprochant de son plus bas niveau en cinq semaines de 146,48 atteint vendredi.

L'indice du dollar est resté stable à 102,68, non loin du niveau le plus bas atteint vendredi à 102,33, un niveau qui n'a pas été atteint depuis le 15 janvier.

Le dollar-yen "devrait rester lourd cette semaine, avec des rebonds à 148 susceptibles d'attirer les ventes alors que les attentes continuent de croître que la BOJ pourrait modifier sa politique (le) 19 mars", ont écrit les stratèges de Westpac dans une note aux clients.

Parallèlement, l'indice du dollar "semble vulnérable à un recul plus important" et pourrait tester le support à 101 cette semaine, selon la note.

Un nombre croissant de décideurs politiques de la Banque du Japon sont favorables à l'idée de mettre fin aux taux négatifs lors de leur réunion des 18 et 19 mars, ont déclaré des sources à Reuters, alors que l'on s'attend à de fortes augmentations de salaire de la part des plus grandes entreprises japonaises lorsque les résultats des négociations salariales annuelles "shunto" de cette année sont attendus mercredi.

Par ailleurs, l'agence de presse Jiji a rapporté que la BOJ envisageait un nouveau cadre de politique monétaire quantitative pour remplacer les contrôles actuels de la courbe de rendement.

En revanche, les traders misent à 73 % sur une baisse des taux de la Fed à l'issue de sa réunion des 11 et 12 juin, selon l'outil FedWatch du CME Group, la faiblesse des données sur l'emploi de vendredi ayant renforcé les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, plus tôt dans la semaine, selon lesquels les décideurs politiques n'étaient "pas loin" d'avoir la confiance nécessaire pour réduire les taux. La prochaine réunion de la Fed se tiendra les 19 et 20 mars.

La livre sterling a chuté de 0,7 % à 1,2859 $, mais après avoir terminé la journée de vendredi avec une hausse de plus de 1 % à 1,2811 $, un niveau qui n'a pas été atteint depuis la fin juillet. La semaine dernière, la devise a fait un bond de 2,35 %, mettant fin à une série de six victoires consécutives contre le dollar.

L'euro a peu varié à 1,0944 $ après avoir atteint 1,0980 $ vendredi, pour la première fois depuis le 12 janvier. La BCE a laissé les taux d'intérêt à des niveaux record jeudi dernier, tout en préparant prudemment le terrain pour les abaisser plus tard dans l'année.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin était en baisse de 0,17 % à 68 301 $, alors qu'il continue de se situer en dessous du pic record de 70 175 $ de vendredi.