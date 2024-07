Le yen a bondi face au dollar vendredi, les opérateurs étant très attentifs aux signes d'une nouvelle intervention des autorités, après une hausse de la monnaie japonaise jeudi qui était probablement le résultat d'achats officiels.

Le dollar a perdu jusqu'à 1 % pour atteindre son plus bas niveau en un mois, à 157,30 yens, et s'est maintenu à 158,1 yens. L'euro était en baisse de 0,3 % à 172,04 yens.

Contacté par Reuters, le ministère japonais des finances n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les données sur les opérations quotidiennes plus tôt dans la journée ont suggéré que la Banque du Japon (BOJ) pourrait avoir dépensé plus de 3 trillions de yens (18,85 milliards de dollars) pour défendre la monnaie jeudi, moins de trois mois après sa dernière intervention.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement les raisons de cette dernière intervention. Plusieurs analystes ont noté qu'il s'agissait d'un achat officiel, mais que le renforcement du yen était plus modeste que celui de jeudi, ce qui a soulevé des doutes quant à la possibilité que la banque centrale soit à l'origine de ce mouvement.

"Il pourrait s'agir d'une nouvelle série d'interventions modestes. Je ne serais pas aussi confiant qu'hier, lorsque le mouvement était beaucoup plus important", a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche économique chez Daiwa Capital Markets.

"Étant donné que le Japon est en vacances lundi, le moment n'est pas mal choisi pour qu'elles (les autorités japonaises) mettent en œuvre ce mouvement.

"Ce n'est pas le plus grand mouvement du yen jusqu'à présent, donc je ne serais pas trop confiant qu'il s'agit d'eux", a-t-il ajouté.

Le yen se négocie toujours à son niveau le plus bas depuis 38 ans, en grande partie en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt américains et japonais, qui fait qu'il est très rentable pour les traders d'emprunter en yens pour financer des actifs en dollars qui offrent des rendements plus attrayants. (1 $ = 159,1200 yens)