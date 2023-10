(Mise à jour avec les prix de clôture du pétrole dans les 2 derniers paragraphes, et d'autres prix dans l'ensemble, ajout de commentaires sur le yen)

* Wall Street en hausse, l'attention se tournant vers la réunion de la Fed

* Le yen japonais s'effondre, l'ajustement de la politique de la BOJ étant considéré comme inadéquat

* La politique de la BOJ est jugée inadéquate

* Les données chinoises suscitent des inquiétudes sur l'économie

NEW YORK/LONDRES, 31 octobre (Reuters) -

Le yen a reculé partout et a atteint son plus bas niveau depuis 15 ans face à l'euro mardi, après que la décision de la Banque du Japon de mettre fin à des années de mesures de relance monétaire a laissé les investisseurs froids, tandis que les indices boursiers mondiaux étaient en hausse la veille du jour où la Réserve fédérale devrait à nouveau déclarer que les taux d'intérêt resteront élevés pendant plus longtemps.

La BOJ a relâché son emprise sur les taux à long terme en assouplissant davantage sa politique de contrôle des rendements obligataires (YCC) sur ce que les analystes considèrent comme une mesure petite et insuffisante.

Les opérateurs se sont concentrés sur la promesse dovish de la BOJ de maintenir "patiemment" une politique accommodante et de prévoir un ralentissement de l'inflation en dessous de 2 % en 2025.

Le yen est tombé à son plus bas niveau depuis un an par rapport au dollar. Le dollar était en hausse de 1,7 % à 151,56 yens, en passe de connaître sa meilleure progression sur une journée depuis la fin avril.

L'euro a bondi contre la monnaie japonaise pour atteindre son plus haut niveau en 15 ans, à 160,84 yens, et était en dernière position en hausse de 1,3 % à 160,20 yens. Il est en passe de réaliser sa plus forte hausse journalière depuis la fin juillet.

"Les cambistes sont incontestablement à l'affût du yen après le changement de politique dangereusement ambigu de la Banque du Japon hier soir", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

"Avec des inconnues majeures concernant la réaction des banques centrales, et une nouvelle série de données plus fortes que prévu contribuant à augmenter les rendements américains, les différentiels de taux penchent plus agressivement en défaveur du yen à mesure que la session se déroule.

Alors que les actions européennes ont progressé, les investisseurs ayant été rassurés par la bonne tenue des résultats régionaux, les actions asiatiques ont perdu du terrain en raison des craintes renouvelées concernant les perspectives de l'économie chinoise à la suite de la faiblesse des données relatives à l'industrie manufacturière.

À Wall Street, le fabricant de machines lourdes Caterpillar a chuté en raison de l'augmentation des stocks des concessionnaires et de la diminution du carnet de commandes, ce qui indique un ralentissement de la demande. Les actions de Pfizer sont restées stables après que le fabricant de médicaments a annoncé sa première perte trimestrielle depuis 2019.

Les investisseurs attendent de voir ce que la Fed dira après une réunion de politique générale de deux jours qui se terminera mercredi.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 135,04 points, soit 0,41%, pour atteindre 33 064, le S&P 500 a gagné 27,83 points, soit 0,67%, pour atteindre 4 194,65 et le Nasdaq Composite a ajouté 65,13 points, soit 0,51%, pour atteindre 12 854,61.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,59 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,33 %.

Les rendements des bons du Trésor à plus long terme ont plongé alors que les investisseurs attendent la déclaration de la Fed et les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell.

La semaine dernière, les obligations de référence à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans, les investisseurs envisageant des rendements plus élevés à plus long terme et s'inquiétant de l'augmentation de l'offre de titres du Trésor américain.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 0,3 point de base pour atteindre 4,880 %.

Les rendements de la zone euro ont baissé alors que les données sur l'inflation des différents pays indiquaient une baisse de l'inflation pour l'ensemble du bloc monétaire plus tard dans la journée. Le rendement de référence à 10 ans de l'Allemagne a chuté de 5,5 points de base à 2,77%, testant le plus bas de deux semaines de la veille.

Les prix du pétrole ont baissé, les investisseurs s'inquiétant moins des perturbations potentielles de l'approvisionnement au Moyen-Orient. En outre, les données ont montré une augmentation de la production de l'OPEP et des États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour livraison en décembre ont baissé de 4 cents à 87,41 dollars le baril, avant leur expiration plus tard dans la journée de mardi. Le contrat de janvier, plus échangé, a perdu 1,33 dollar, soit 1,4 %, pour atteindre 85,02 dollars. Le brut américain pour livraison en décembre a perdu 1,29 dollar, soit 1,6 %, à 81,02 dollars, tandis que le brut américain pour livraison en janvier a perdu 1,18 dollar à 80,50 dollars.