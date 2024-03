Le yen a peu varié lundi, abandonnant ses gains antérieurs après que le principal diplomate japonais ait mis en garde contre les spéculateurs qui tentent d'affaiblir la monnaie, tandis que l'indice du dollar a chuté par rapport à un sommet d'un mois atteint vendredi.

Masato Kanda, vice-ministre japonais des finances pour les affaires internationales, a déclaré que la faiblesse de la monnaie japonaise ne reflétait pas les fondamentaux, dans le dernier avertissement concernant la "grande chute" de la monnaie par rapport au dollar.

Il est clair qu'il met les opérateurs en alerte pour détecter des signes d'intervention, a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

Le yen n'a toutefois pas pu conserver ses gains bien longtemps.

Le dollar était en hausse de 0,03% sur la journée à 151,47 yens, juste en dessous d'un plus haut de quatre mois de 151,86 atteint vendredi. La monnaie japonaise s'échange près de ses niveaux les plus bas depuis trois décennies, ayant atteint 151,94 pour un dollar en octobre 2022, ce qui était alors son niveau le plus faible en 32 ans.

Les traders surveillent le niveau autour de 152 pour des signes d'intervention possible, bien que Schamotta ait noté que le gouvernement pourrait ne pas intervenir à moins que la volatilité n'augmente, ajoutant que ce facteur pourrait être plus important que le taux de change.

La volatilité implicite continue de baisser dans la plupart des grandes monnaies, ce qui constitue un environnement favorable au carry trade - nous devrions continuer à voir les spéculateurs emprunter sur le yen et d'autres titres à faible rendement, et investir dans les titres à haut rendement des marchés émergents, a-t-il déclaré, ce qui pourrait continuer à exercer une pression à la baisse sur le yen.

La monnaie japonaise a chuté malgré la hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon la semaine dernière.

Le yuan chinois a progressé sur le marché offshore pour atteindre 7,2525, soutenu par la vente présumée de dollars par les banques d'État et par une forte orientation officielle fixée par la banque centrale du pays.

Le yuan est tombé à son niveau le plus bas en quatre mois, à 7,2810. La monnaie chinoise a été mise sous pression par les attentes croissantes du marché concernant un nouvel assouplissement monétaire pour soutenir la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice du dollar a baissé de 0,19% à 104,23, après avoir atteint 104,49 vendredi, son plus haut niveau depuis le 16 février.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière que la banque centrale américaine restait sur la bonne voie pour réduire les taux cette année, malgré une inflation plus forte que prévu en janvier et février.

Certains responsables de la Fed, dont le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic, ont toutefois exprimé leur inquiétude quant à la persistance de l'inflation et aux données économiques plus fortes que prévu. M. Bostic a déclaré vendredi qu'il ne prévoyait qu'une seule baisse des taux d'intérêt d'un quart de point cette année, au lieu des deux qu'il avait prévues.

Les responsables de la Fed ont déclaré lundi qu'ils étaient convaincus que l'inflation américaine allait diminuer, mais ils ont reconnu qu'ils étaient de plus en plus prudents dans le cadre du débat.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois de février, prévu pour vendredi, est la prochaine publication importante pour obtenir des indices supplémentaires sur la politique de la Fed. Ces données seront publiées alors que les autres marchés, y compris les actions et les obligations, sont fermés pour le Vendredi saint, ce qui pourrait réduire les volumes de transactions sur le marché des changes.

Les données de lundi ont montré que les ventes de nouvelles maisons individuelles américaines ont chuté de manière inattendue en février après que les taux hypothécaires aient augmenté au cours du mois.

L'euro a augmenté de 0,27 % pour atteindre 1,0834 $. La livre sterling s'est renforcée de 0,29% à 1,2635 dollar.

Les paris sur une baisse des taux en juin par la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre (BoE) ont considérablement augmenté après que la Banque nationale suisse est devenue la première grande banque centrale à réduire les coûts d'emprunt la semaine dernière et que le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré au Financial Times que des baisses de taux "étaient en jeu" cette année.

Ailleurs, le dollar australien a gagné 0,37 % par rapport au dollar américain pour atteindre 0,654 $.

Le bitcoin a augmenté de plus de 6 % pour atteindre 70 987,49 $, son plus haut niveau depuis le 15 mars. Il se maintient en dessous du record de 73 803,25 $ atteint le 14 mars.