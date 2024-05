New York (awp/afp) - Le yen s'enfonçait mercredi, sa brusque remontée de la semaine dernière après des soupçons d'une intervention du Japon ayant fait long feu tandis que le dollar se renforçait légèrement par rapport aux principales monnaies, soutenu par une remontée des taux obligataires américains.

Vers 19H30 GMT, la devise nippone reculait de 0,61% vis-à-vis du billet vert à 155,64 yens pour un dollar, et de 0,51% par rapport à la monnaie unique européenne, à 167,22 yens pour un euro.

"Les acteurs du marché restent sceptiques quant à la possibilité" d'une remontée du cours du yen face au dollar, note Derek Halpenny, de MUFG, après le "peu d'impact" de "la possible intervention de la semaine dernière" et des "commentaires du gouverneur" de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, mercredi, avertissant qu'une action de politique monétaire pourrait être nécessaire pour faire face à la chute du yen.

La politique monétaire de la banque centrale nippone, encore largement accommodante, plombe en effet sa devise, qui est tombée fin avril à un plus bas depuis plus de 34 ans contre le dollar, à 160,17 yens.

Lundi et mercredi de la semaine dernière, le yen a connu de brusque montées en flèche, suscitant des interrogations sur l'éventualité d'une ou plusieurs interventions du Japon sur le marché des changes pour soutenir la devise nationale.

Le vice-ministre nippon des Finances Masato Kanda, s'était borné à déclarer mardi que "lorsque se produisent des fluctuations excessives et des mouvements désordonnés dus à la spéculation, le marché ne fonctionne plus et le gouvernement peut être amené à intervenir".

Les données officielles sur les opérations d'intervention seront publiées fin mai.

Le dollar gagnait un peu de terrain, tiré par une tension des taux obligataires qui remontaient à 4,49% pour les échéances à dix ans contre 4,45% la veille. Le billet vert avançait de 0,10% par rapport à l'euro qui valait 1,0744 dollar. Le Dollar Index qui compare le billet vert à un panier de monnaies, prenait 0,13%.

"Le dollar est un peu plus ferme après avoir été soutenu par des commentaires de Neil Kashkari", le président de la Fed de Minneapolis "qui a laissé la porte ouvert à une politique monétaire encore plus stricte si l'inflation le justifie", a noté Shaun Osborne de Scotiabank.

Les données de l'inflation américaine mercredi prochain seront notamment "capitales pour déterminer le calendrier d'une nouvelle hausse des taux de la BoJ", a estimé pour sa part M. Halpenny.

Les cambistes attendent en effet l'indice des prix CPI pour avril, qui pourrait confirmer la persistance de l'inflation aux Etats-Unis.

La Banque centrale de Suède (ou Riksbank) a par ailleurs abaissé mercredi son principal taux directeur, une première en huit ans, en mettant en exergue une inflation moins forte.

L'institution monétaire qui a évoqué deux autres baisses d'ici la fin de l'année, a réduit son taux d'un quart de point de pourcentage à 3,75% ce qui a momentanément mis la pression sur la couronne suédoise.

Cours de mercredi Cours de mardi 19H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0744 1,0755 EUR/JPY 167,22 166,37 EUR/CHF 0,9758 0,9772 EUR/GBP 0,8598 0,8597 USD/JPY 155,64 154,69 USD/CHF 0,9082 0,9086 GBP/USD 1,2496 1,2509

