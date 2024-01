Londres (awp/afp) - Le yen remonte quelque peu jeudi, après ses pertes de la veille, sans que cette embellie n'atténue les attentes d'une poursuite par la Banque du Japon (BoJ) de sa politique monétaire ultra-accommodante qui plombe sa devise.

Vers 10H55 GMT (11H55 HEC), le yen gagnait 0,20% face au dollar, à 147,86 yens, et grappillait 0,11% face à l'euro, à 161,06 yens.

Malgré cette légère remontée, il est "hautement improbable que la BoJ relève ses taux" ou modifie sa politique monétaire lors de sa prochaine réunion, qui se tiendra lundi et mardi, selon Lee Hardman, analyste de MUFG.

Afin de soutenir l'économie nippone qui reste fragile, la BoJ conserve une politique monétaire dite ultra-accommodante, qui comprend notamment un taux de court terme négatif, fixé à -0,1% depuis 2016.

Or des taux d'intérêt moindres affaiblissent les rendements d'une devise et donc son attractivité pour les investisseurs.

Mercredi, la devise nippone avait reculé pour ces raisons, tombant à 148,52 yens pour un dollar, un plus bas pour le yen depuis fin novembre.

Il n'y a que "très peu de soutien fondamental pour la monnaie japonaise pour le moment", les attentes des économistes "pointant vers une nouvelle baisse de l'inflation" au Japon dans les chiffres qui seront publiés vendredi, a constaté Ricardo Evangelista, analyste d'ActivTrades, qui répondait à l'AFP.

L'inflation au Japon a déjà fortement décéléré en novembre, revenant à son plus bas niveau depuis juillet 2022, grâce notamment à une décrue des prix du gaz et de l'électricité. La hausse des prix à la consommation en novembre avait atteint 2,5% sur un an hors produits frais.

Or une inflation plus faible amoindrit le besoin d'un resserrement des taux de la BoJ.

La reprise du yen jeudi est également "corrélée avec la vente du dollar", qui, après sa hausse de la veille, "semble prendre une pause pour reprendre son souffle", les cambistes "enregistrant quelques bénéfices", a indiqué M. Evangelista.

Sur un marché globalement plat, le billet vert se repliait face à la monnaie unique européenne, qui grimpait timidement de 0,09% à 1,0893 dollar pour un euro, et reculait aussi face à la devise britannique, qui grignotait 0,09% à 1,2688 dollar pour une livre.

La veille, dans un entretien à Bloomberg Television à Davos, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré que l'institution pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt cet été, voire d'ici à l'été.

"Mais je dois rester réservée car nous disons aussi que nous dépendons des données et qu'il y a encore un niveau d'incertitude et certains indicateurs qui ne sont pas ancrés au niveau où nous voudrions les voir", a-t-elle nuancé.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de décembre de la BCE, publié plus tard dans la séance, sera de fait particulièrement scruté des acteurs du marché.

Cours de jeudi Cours de mercredi -------------------------------- 10H55 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0893 1,0883 EUR/JPY 161,06 161,24 EUR/CHF 0,9419 0,9407 EUR/GBP 0,8585 0,8584 USD/JPY 147,86 148,16 USD/CHF 0,8647 0,8644 GBP/USD 1,2688 1,2676

