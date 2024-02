Londres (awp/afp) - Le yen progressait mardi après que l'inflation a ralenti moins que prévu au Japon en janvier, étayant la probabilité d'une fin de la politique de taux négatif de la Banque du Japon (BoJ) dès avril.

Vers 11h45, la devise nippone montait de 0,30% face au dollar, à 150,24 yens. Mi-février, il avait touché un plus bas depuis la mi-novembre face au dollar, à 150,89 yens. Le yen s'appréciait également de 0,31% face à l'euro, à 163,02 yens.

Le dollar s'affaiblissait face au yen "du jour au lendemain après la publication du rapport sur l'inflation du Japon, plus élevée que prévu", et qui "révèle que les mesures de l'inflation globale et sous-jacente ont ralenti moins que prévu en janvier", résume Lee Hardman, analyste chez MUFG. La hausse des prix hors produits frais, qui est la référence de la banque centrale nippone sur l'inflation, s'est établie à 2% sur un an en janvier, contre 2,3% en décembre, selon des chiffres officiels publiés mardi.

S'il s'agit du plus faible taux d'inflation dans le pays depuis mars 2022, le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à un freinage encore plus marqué, à 1,9%. Là où la plupart des pays occidentaux sont engagés dans une bataille contre l'inflation, le Japon veut voir les prix accélérer, pour sortir de décennies de déflation.

A l'inverse des principales banques centrales, la Banque du Japon maintient à cet effet une politique monétaire ultra-accommodante, qui inclut notamment un taux négatif, qui participe à affaiblir sa devise. Ces données sur l'inflation en janvier ont donc renforcé les paris sur un début de normalisation monétaire au Japon aux alentours d'avril.

Les économistes s'attendent par ailleurs à un net rebond de l'inflation en février, car l'effet de mesures du gouvernement entrées en vigueur il y a un an pour alléger les factures énergétiques des ménages devrait se dissiper. L'institution monétaire attend également les résultats des traditionnelles négociations salariales, qui se concluent ordinairement en mars.

Selon M. Hardman, de MUFG, "la confiance de la BoJ à l'égard des augmentations de salaires se renforce". Couplée à la volonté de soutenir sa devise nationale, l'institution "pourrait bien se décider à augmenter ses taux en mars", selon lui.

Le dollar restait stable face à l'euro, à 1,0850 dollar.

Plus tard dans la séance, le marché sera attentif à des indicateurs américains, dont la confiance des consommateurs en février.

Jeudi, l'inflation PCE en janvier, indice favorisé par la Réserve fédérale (Fed), "devrait augmenter considérablement", note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. Or une hausse de l'inflation pourrait de nouveau retarder les attentes d'une baisse des taux de la Fed, actuellement estimée en juin.

Vendredi, ce sera au tour de la zone euro de publier sa première estimation sur l'inflation de février, ainsi que le chômage de janvier.

De son côté, le bitcoin grimpait de 3,50% à 56.566 dollars, après avoir touché 57.039 dollars plus tôt dans la séance. "Nous avons assisté à une journée record en termes de volume de transactions pour les ETF au comptant sur le bitcoin", un produit d'investissement indexé sur la cryptomonnaie récemment approuvé par l'autorité des marchés américains, indique Simon Peters, d'eToro.

Parmi les "annonces haussières", l'analyste note également que l'entreprise de logiciels Microstrategy Inc a annoncé hier avoir acheté 3.000 bitcoins supplémentaires (l'équivalent de 155 millions de dollars aux cours d'alors), portant le total de ses avoirs en bitcoins à 193.000 bitcoins (environ 6,09 milliards de dollars).

Cours de mardi Cours de lundi

--------------------------------

10H45 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0850 1,0851

EUR/JPY 163,02 163,53

EUR/CHF 0,9548 0,9553

EUR/GBP 0,8555 0,8559

USD/JPY 150,24 150,70

USD/CHF 0,8800 0,8803

GBP/USD 1,2682 1,2678

afp/vj