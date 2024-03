New York (awp/afp) - Le yen se reprenait mercredi face au dollar et à l'euro, après avoir brièvement chuté plus tôt jusqu'à un plus bas niveau depuis 1990, les investisseurs anticipant désormais une intervention du gouvernement japonais pour soutenir sa devise.

Vers 18H50 GMT, la devise japonaise prenait 0,12% face au billet vert, à 151,38 yens pour un dollar, inversant ainsi la tendance. Plus tôt, la devise japonaise avait en effet chuté jusqu'à 151,97 yens pour un dollar, un plus bas depuis 1990.

Face à l'euro, le yen montait de 0,27% à 163,71 yens.

Le billet vert, lui, grappillait 0,08% face à l'euro à 1,0822 dollar pour un euro. "Le marché a déjà un oeil sur le long week-end, ce qui limite les échanges", a noté Shaun Osborne de Scotiabank.

Du côté du yen, le ministre japonais des Finances Shunichi Suzuki a déclaré mercredi "suivre l'évolution du marché avec un fort sentiment d'urgence" et a promis que le gouvernement agirait "résolument" si nécessaire.

Quant au vice-ministre des Finances Masato Kanda, il a récemment souligné que les écarts de taux d'intérêt entre les Etats-Unis et le Japon s'étaient réduits et que les mouvements sur les taux de changes étaient "spéculatifs".

Pour Shaun Osborne, "ces signaux verbaux suggèrent qu'il y a un risque croissant pour une intervention directe".

"Le yen s'est envolé à la suite de ces commentaires, les investisseurs évaluant le risque très réel d'une intervention", a aussi affirmé James Harte, de TickMill.

Une rare réunion trilatérale a été organisée mercredi entre le ministère japonais des Finances, la Banque du Japon (BoJ) et le gendarme financier japonais (FSA), portant sur les "récents développements sur les marchés financiers", a confirmé à l'AFP un porte-parole de la BoJ.

Les marchés japonais restent ouverts vendredi et lundi alors que Wall Street sera fermé vendredi et les places européennes lundi.

"Désormais, on s'attend à ce que la BoJ ait le doigt sur la gâchette pour acheter des yens, ce qui serait l'une des dernières options de la banque centrale japonaise pour essayer de soutenir sa monnaie", explique Kathleen Brooks.

Selon l'analyste, "pour avoir un effet durable, (la banque) devra acheter des yens en masse et continuer à le faire pendant un certain temps".

Cours de mercredi Cours de mardi 18H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0822 1,0831 EUR/JPY 163,71 164,16 EUR/CHF 0,9799 0,9791 EUR/GBP 0,8565 0,8577 USD/JPY 151,38 151,56 USD/CHF 0,9055 0,9039 GBP/USD 1,2633 1,2628

afp/rp