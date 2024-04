LES VALEURS A SUIVRE :

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues mitigées mardi à l'entame d'une semaine riche en indicateurs économiques importants.

Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s'afficherait en hausse de 0,11% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres, le Dax à Francfort et l'EuroStoxx 50 suggèrent une ouverture sans direction.

En zone euro, les indicateurs PMI manufacturiers définitifs pour mars seront publiés ce mardi, ainsi que l'inflation préliminaire allemande pour ce même mois, alors que certains membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne commencent à évoquer des baisses de taux.

Pour autant, les marchés seront focalisés sur les indicateurs américains après la première hausse en 18 mois de l'indicateur d'activité manufacturière ISM publié lundi.

L'enquête Jolt sur les créations d'emplois pour mars mardi, les chiffres ADP de l'emploi privé mercredi et le rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail vendredi constituent les principaux indicateurs de la semaine.

Le conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale demeure en effet partagé sur la trajectoire de l'économie américaine, alors que le président de l'institution, Jerome Powell, a déclaré vendredi que les risques sur l'emploi étaient désormais aussi pris en compte par la banque centrale.

Si un ralentissement du marché du travail pourrait justifier une baisse des taux, sa résistance pourrait à l'inverse soutenir l'inflation et pousser la banque centrale à maintenir ses taux restrictifs plus longtemps qu'attendu.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, les investisseurs s'inquiétant du calendrier des baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale après que des données manufacturières plus élevées que prévu ont fait grimper les rendements du Trésor.

L'indice Dow Jones a cédé 0,60%, ou 240,52 points, à 39.566,85 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 10,58 points, soit 0,20% à 5.243,77 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 17,37 points (0,11%) à 16.396,832.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo recule, les marchés s'inquiétant d'une possible intervention de la Banque du Japon sur les changes alors que le yen demeure proche d'un plus bas depuis plus de 20 ans. Le Nikkei est stable à 39.802,03 points, le Topix, plus large, perd 18 points, en baisse de 0,2% à 8.581,00 points.

Les valeurs technologiques ont progressé dans le sillage de leurs homologues américaines, toujours soutenues par l'engouement pour l'intelligence artificielle. Les groupes de semiconducteurs Lasertec, Shin-Etsu Chemical et Tokyo Electron ont progressé respectivement de 1,95%, 0,5%, et 2,9%.

Les actions chinoises reculent, malgré des données manufacturières en amélioration, les marchés attendant davantage de mesures de soutien. Le SSE Composite de Shanghai perd 0,14%, le CSI 300 0,42%.

TAUX

Les rendements américains s'érodent avant la publication de nombreux indicateurs sur l'emploi cette semaine aux Etats-Unis.

Le rendement du Treasury à dix ans recule de 1,4 point de base à 4,3152% tandis que le taux à deux ans cède 1,9 pb à 4,6992%.

CHANGES

L'euro se replie après des données manufacturières américaines plus fortes que prévu.

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,12% à 1,073 dollar et la livre sterling 0,06% à 1,2543 dollar.

En Asie, le yen se replie de 0,09% à 151,76 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien fait du surplace à 0,6489 dollar.

PÉTROLE

La reprise de l'activité manufacturière aux Etats-Unis et en Chine fait espérer un rebond de la demande en brut cette année, soutenant les cours.

Le Brent avance de 0,5% à 87,86 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,53% à 84,15 dollars.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)