Les marchés d'actions asiatiques ont stagné lundi, tandis que le dollar semblait vulnérable à l'approche d'une lecture de l'inflation américaine qui pourrait accélérer ou retarder le début des réductions de taux d'intérêt au niveau mondial.

Le yen a légèrement augmenté après que Reuters ait rapporté qu'un nombre croissant de décideurs politiques de la Banque du Japon s'ouvrent à l'idée de mettre fin aux taux négatifs ce mois-ci sur les attentes de fortes augmentations de salaire lors des négociations salariales annuelles de cette année.

Les données publiées lundi ont montré que le Japon n'était pas, en fait, en récession après que la croissance économique ait été révisée à la hausse à 0,4 % en rythme annuel pour le trimestre de décembre.

L'indice des prix à la consommation (IPC) américain de février, publié mardi, devrait augmenter de 0,4 % pour le mois et maintenir le rythme annuel à 3,1 %. L'inflation de base devrait augmenter de 0,3 %, ce qui ramènera le rythme annuel à 3,7 %, son niveau le plus bas depuis début 2021.

Le ralentissement de l'inflation de base compléterait les conditions plus souples observées dans le rapport sur les emplois de février, où le taux de chômage a atteint 3,9 %, son plus haut niveau depuis deux ans, et maintiendrait la Réserve fédérale sur la voie d'une réduction des taux au cours des prochains mois.

"Nous continuons à prévoir quatre réductions de 25 points de base du taux des fonds fédéraux cette année, à partir de juin", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note. "Toutefois, la faiblesse du rapport sur l'emploi augmente les chances que le FOMC commence le cycle d'assouplissement en mai plutôt."

"Nous prévoyons que les banques centrales des marchés développés abaisseront leurs taux directeurs de 128 points de base en moyenne au cours des 12 prochains mois", ont-ils ajouté. "Nous prévoyons également que les banques centrales des marchés émergents réduiront leurs taux de 190 points de base en moyenne.

Les contrats à terme impliquent environ 25 % de chances que la Fed réduise ses taux en mai et 75 % qu'elle le fasse en juin.

Les données sur les prix chinois publiées ce week-end ont montré un rebond bienvenu de l'inflation à 0,7 % en février, bien que les prix à la production restent enlisés dans la déflation.

Pékin a également promis d'améliorer les ventes de logements de manière "énergique" et "ordonnée" afin de soutenir le marché de l'immobilier résidentiel en difficulté dans le pays, mais n'a pas donné beaucoup de détails.

L'espoir d'une baisse des coûts d'emprunt a stimulé les actions, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon se repliant de 0,16 %, après avoir atteint un pic de huit mois vendredi.

Le Nikkei japonais a reculé de 2,2 %, après avoir atteint une série de records historiques la semaine dernière. Les valeurs sûres chinoises ont progressé de 0,57 %.

LE BOJ DEVIENT POSITIF

Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,05 % et ceux du Nasdaq de 0,1 %, après avoir tous deux subi des prises de bénéfices vendredi, lorsque Nvidia, diva de l'intelligence artificielle, a perdu 5,6 %.

Les contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 ont baissé de 0,6 % et ceux du FTSE de 0,36 %.

Les obligations du Trésor ont poursuivi leur reprise après la publication d'un rapport favorable sur l'emploi, les rendements à 10 ans ayant atteint leur plus bas niveau en un mois à 4,038 % et s'étant négociés à 4,0672 %.

La baisse des rendements a affaibli le dollar, en particulier par rapport au yen, étant donné que le marché spécule sur le fait que la Banque du Japon mettra fin à sa politique de taux négatifs (NIRP) et au contrôle de la courbe des rendements (YCC) ce mois-ci.

"Nous nous attendons à ce que le yen se renforce tactiquement sur la couverture des positions courtes à l'approche de la réunion de la BoJ des 18 et 19 mars, qui devrait selon nous entraîner un changement de la politique de taux négatifs et de la politique de contrôle de la courbe des rendements, et la hausse récente de l'inflation ne fait que renforcer notre conviction d'être tactiquement long sur le yen", a déclaré Paul Robson, responsable de la stratégie de change G10 chez NatWest Markets.

"Nous sommes devenus tactiquement baissiers sur le dollar et avons initié des positions courtes contre l'euro et le yen", a-t-il ajouté. "Notre modèle de juste valeur à court terme suggère que l'EUR/USD est trop bas sur la base des spreads obligataires et de la pente relative de la courbe."

Le dollar s'est replié à 146,98 yens, après avoir perdu 2 % la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau en cinq semaines à 146,48.

L'euro se maintient à 1,09395 $, après avoir rebondi de 0,9 % la semaine dernière pour atteindre 1,0980 $.

La baisse du dollar et des rendements obligataires a soutenu l'or, qui était en hausse à 2 177,58 dollars l'once, après avoir bondi de 4,5 % la semaine dernière, atteignant des sommets inégalés.

Les prix du pétrole ont connu une période plus difficile, les inquiétudes concernant la demande chinoise ayant compensé les réductions de l'offre par le groupe des producteurs de l'OPEP+.

Le Brent a perdu 43 cents à 81,65 dollars le baril, tandis que le brut américain a perdu 48 cents à 77,53 dollars le baril.