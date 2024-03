Les actions asiatiques se sont maintenues à des niveaux proches de leurs plus hauts niveaux depuis sept mois jeudi, bien qu'elles aient évolué de manière latérale, les investisseurs attendant de nouveaux catalyseurs qui apporteraient plus de clarté sur le cycle d'assouplissement des taux d'intérêt au niveau mondial.

Le Nikkei japonais s'est dirigé vers une quatrième journée consécutive de perte - sa plus longue série de pertes en cinq mois - à l'approche d'un pivot potentiel de la politique de la Banque du Japon (BOJ) lors de sa réunion de la semaine prochaine.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a peu changé et s'est éloigné d'un pic de sept mois atteint lors de la session précédente, les traders ayant ignoré les données plus élevées que prévu sur les taux d'inflation aux États-Unis.

L'attention se tourne maintenant vers les données sur les prix à la production dans la plus grande économie du monde, prévues plus tard jeudi, qui alimentent l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE).

L'indice PCE de base est la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine.

Les chiffres des ventes au détail pour février sont également attendus plus tard dans la journée et précèdent la réunion politique de la Fed de la semaine prochaine, où l'accent sera mis sur les indices concernant la date à laquelle les décideurs politiques pourraient commencer leur cycle d'assouplissement des taux.

"Depuis la dernière réunion du FOMC (Federal Open Market Committee), les données sur l'inflation aux États-Unis ont été un peu plus fortes que prévu, tandis que le marché du travail est généralement resté résistant", ont déclaré les économistes de Wells Fargo dans une note à l'intention des clients.

"La croissance de la masse salariale étant toujours solide et l'inflation s'étant avérée un peu plus difficile à maîtriser récemment, nous pensons que le FOMC cherchera encore, à la fin de sa réunion de la semaine prochaine, à être plus confiant dans le fait que l'inflation se dirige durablement vers les 2 %.

Néanmoins, la série de données économiques américaines meilleures que prévu n'a guère modifié la trajectoire du dollar, qui s'est globalement affaibli au cours de la journée, les opérateurs restant concentrés sur la perspective d'une baisse des taux d'intérêt américains d'ici la fin de l'année.

L'euro est resté proche de son récent plus haut de deux mois et a atteint 1,0949 dollar, tandis que les dollars australien et néo-zélandais ont augmenté de 0,12 % et 0,26 % respectivement, soutenus par des gains dans les prix des produits de base.

En Chine, l'indice CSI300 a augmenté de 0,46 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a progressé de 0,25 %, les deux ayant effacé une partie des pertes subies lors de la session précédente et ayant ignoré la nouvelle selon laquelle une association commerciale mondiale basée à Washington et représentant des sociétés de biotechnologie prend des mesures pour se "séparer" de son membre chinois Wuxi AppTec.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,1 %, entraîné par les valeurs technologiques qui ont chuté de 0,9 %.

Country Garden Holdings était en hausse de 1,7 %, après avoir chuté de près de 5 % au cours de la session précédente après que le promoteur chinois ait déclaré que les fonds pour le paiement d'un coupon de 96 millions de yuans (13,35 millions de dollars) dû mardi n'étaient pas entièrement en place.

MÛRS POUR LE CHANGEMENT

Au Japon, les spéculations sur la possibilité que la Banque centrale japonaise mette fin aux taux d'intérêt négatifs dès la semaine prochaine ont soutenu le yen et les rendements domestiques.

La devise a légèrement augmenté à 147,71 pour un dollar américain jeudi, tandis que le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) a augmenté de 2,5 points de base à 0,78 %.

Le Nikkei est resté sous pression et a baissé de 0,2%.

Les investisseurs ont de plus en plus évalué la possibilité d'un changement de politique en mars, en particulier après la nouvelle des augmentations de salaire exceptionnelles de certains des plus grands noms du Japon lors des négociations salariales annuelles de cette année.

Une enquête préliminaire sur les négociations salariales des grandes entreprises est attendue vendredi. Les responsables politiques de la BOJ ont déclaré que les négociations étaient essentielles pour déterminer le moment où la banque centrale mettra fin à ses mesures de relance.

"Je pense qu'une décision anticipée d'abandonner le NIRP (politique de taux d'intérêt négatifs) en mars suggérera que la confiance de la BOJ dans la réalisation de son objectif d'inflation de 2 % est beaucoup plus forte, donc je pense que cela pourrait avoir un certain impact sur les attentes du marché concernant le rythme des hausses de taux au-delà de la première décision d'abandonner le NIRP", a déclaré Yujiro Goto, responsable de la stratégie de change pour le Japon chez Nomura.

"Je pense qu'il est plus important de savoir si les prévisions de hausse des taux pour l'année prochaine augmentent ou non, après la décision de supprimer le NIRP. C'est (potentiellement) plus important pour les marchés financiers. Le calendrier d'une deuxième hausse des taux pourrait être plus important pour le marché des JGB et du yen."

Dans les matières premières, le Brent a augmenté de huit cents à 84,11 dollars le baril, tandis que le brut américain a gagné sept cents à 79,79 dollars le baril.

L'or au comptant a peu changé à 2 174,69 dollars l'once.

(1 $ = 7,1915 yuans chinois renminbi)