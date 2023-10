Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse ce mardi, suivant la progression de Wall Street pendant la nuit, alors que les marchés asiatiques sont restés calmes avant la décision de la Banque du Japon (BOJ).

Le GIFT Nifty indien était en baisse de 0,05% à 19 216 à 7h32 IST, mais toujours au-dessus de la clôture de lundi du Nifty 50 à 19 140,90.

Les actions de Wall Street ont gagné plus de 1% chacune cette nuit, avant la réunion de politique de la Réserve fédérale américaine et les données mensuelles sur l'emploi aux États-Unis prévues plus tard cette semaine.

Les marchés asiatiques sont restés calmes alors que l'on s'attend à ce que la BOJ relève ses prévisions d'inflation et modifie son contrôle des rendements obligataires dans le cadre d'un scénario de taux d'intérêt global plus élevé et plus long. [MKTS/GLOB]

Le Nifty 50 et le Sensex ont tous deux perdu 2,5 % depuis le début du mois, entraînés par des rendements américains élevés, des ventes étrangères persistantes et des inquiétudes concernant le conflit au Moyen-Orient.

Les investisseurs étrangers se sont délestés de 228,50 milliards de roupies (2,74 milliards de dollars) d'actions en octobre jusqu'à présent, ce qui représente le plus grand nombre de ventes en neuf mois depuis janvier.

Lundi, ils ont vendu pour 17,62 milliards de roupies d'actions sur une base nette, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté des actions pour 13,28 milliards de roupies.

Malgré cela, les indices de référence ont augmenté au cours des deux dernières sessions, ajoutant 1,5 %, soutenus par les bénéfices des principaux composants ainsi que par la couverture des positions courtes. Les indices de référence avaient perdu près de 5 % au cours des six séances précédentes.

"Les marchés étaient en situation de survente la semaine dernière, l'indice de volatilité oscillant entre moins de 10 et 13", a déclaré Deven Choksey, directeur général de KRChoksey Holdings, ajoutant qu'"il devait y avoir une couverture des positions courtes". LES VALEURS À SURVEILLER : ** Tata Motors : Co obtient une sentence arbitrale de 7,66 milliards de roupies avec intérêts pour compenser son investissement dans l'usine de Singur au Bengale occidental.** Marico : Co manque les estimations de bénéfices au trimestre de septembre, entraîné par la faiblesse de la demande rurale.** DLF : Co affiche une hausse des bénéfices au deuxième trimestre, aidé par la forte demande de logements.** TVS Motor : TVS Motor : Co dépasse ses prévisions de bénéfices pour le trimestre de septembre, soutenu par le segment des véhicules électriques et la demande de motos d'entrée de gamme.

(1 $ = 83,2440 roupies indiennes)