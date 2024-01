Les actions japonaises ont atteint leur plus haut niveau depuis 34 ans et le yen s'est stabilisé mardi, dans l'espoir que la Banque du Japon n'abandonne pas de sitôt sa politique ultra-accommodante, tandis que les actions chinoises ont prolongé leur déclin après une session brutale.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,6 % pour atteindre son plus haut niveau depuis février 1990, portant les gains depuis le début de l'année à 9,9 %. Dans le même temps, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a légèrement augmenté de 0,2 %, mais a perdu plus de 6 % cette année en raison de la chute des actions chinoises.

Le yen s'est maintenu à 148,12 pour un dollar, après avoir perdu 5 % cette année.

La BOJ devrait maintenir ses paramètres monétaires ultra-légers plus tard dans la journée, alors que les décideurs politiques évaluent les progrès réalisés par l'économie en vue de remplir les conditions pour l'abandon progressif de la politique accommodante qui dure depuis une dizaine d'années.

Aucun des économistes interrogés par Reuters ne s'attend à ce que la banque centrale mette fin à sa politique de taux négatifs cette fois-ci, bien que de nombreux économistes pensent que cela se produira en avril. Le gouverneur Kazuo Ueda tiendra une conférence de presse après la décision, les traders se concentrant sur les perspectives d'inflation et tout signe de changement de politique imminent.

"Le marché sera probablement à nouveau déçu car nous ne pensons pas que M. Ueda donnera un signal clair de normalisation de la politique dans un avenir proche", a déclaré Robert Carnell, responsable régional de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING.

"Il pourrait toutefois se montrer plus dovish que par le passé, compte tenu du récent ralentissement de l'inflation.

Les rendements des obligations d'État japonaises sont restés stables à 0,65 % au début de l'Asie, en baisse par rapport au pic de 0,97 % atteint en novembre.

La plupart des marchés boursiers asiatiques étaient en hausse, suivant le rallye de la nuit à Wall Street qui a envoyé l'indice de référence S&P 500 à un nouveau record dans un contexte de peu de données et d'événements influençant le marché.

La Chine s'est une fois de plus révélée être une exception, avec des ventes étrangères incessantes et une faible confiance qui ont poussé les bluechips à leurs plus bas niveaux depuis cinq ans.

Les bluechips chinois ont chuté de 0,7 % après avoir glissé de 1,6 % la veille pour clôturer à leur niveau le plus bas depuis cinq ans. L'indice Hang Seng de Hong Kong a rebondi de 0,4 %, après avoir chuté de 2,3 % lundi...

Les investisseurs attendent les résultats de Netflix après la clôture et les attentes sont généralement positives. Les investisseurs attendent également les résultats de GE, JPMorgan s'attendant à ce que les bénéfices soient supérieurs à ceux de la Bourse et à ce que les marges aéronautiques soient supérieures à 19 %.

En ce début d'année, les traders ont revu à la baisse le calendrier de la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, la probabilité d'une baisse en mars s'établissant désormais à 40 %. Toutefois, ils prévoient encore cinq baisses de taux cette année.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et devrait maintenir sa politique monétaire.

Les marchés des devises sont restés globalement stables avant la décision de la BOJ. Le dollar a mieux résisté cette année, avec une hausse de 2 % par rapport à ses principaux homologues, mais les mouvements récents ont été limités, se maintenant à 103,35.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont peu varié après avoir chuté au cours de la nuit, les investisseurs ayant profité de la baisse des prix des obligations pour entrer sur le marché. Le rendement à 10 ans a peu changé à 4,0995%, tandis que le rendement à deux ans s'est maintenu à 4,3868%.

Les prix du pétrole ont maintenu leurs gains mardi après avoir augmenté de 2 % au cours de la nuit, suite à une attaque de drone ukrainien sur le terminal de carburant russe Novatek qui a causé une perturbation de l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le brut américain sont restés stables à 74,72 dollars le baril après avoir grimpé de 2,4 % au cours de la nuit pour atteindre un sommet d'un mois à 75,75 dollars et les contrats à terme sur le Brent ont glissé de 0,1 % à 79,79 dollars.

L'or au comptant est resté stable à 2 022,19 dollars l'once.