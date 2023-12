Les actions mondiales ont reculé lundi, tandis que le dollar s'est stabilisé à l'approche d'une semaine marquée par l'annonce de la politique de la Banque du Japon et la publication d'un rapport clé sur l'inflation américaine.

Les militants Houthi soutenus par l'Iran ont intensifié leurs attaques contre les navires en mer Rouge, ce qui a entraîné lundi une hausse des actions des grandes compagnies maritimes, en particulier en Europe, dans l'idée qu'elles pourraient augmenter leurs tarifs en réponse, tandis que le pétrole brut a légèrement baissé.

L'indice MSCI des actions mondiales a reculé de 0,1 %. Les actions européennes ont ouvert en baisse, sous l'effet d'un recul des valeurs immobilières, mais sont ensuite restées stables après la hausse des valeurs maritimes sur les places européennes.

L'indice boursier paneuropéen est resté stable à 1021 GMT, après avoir enregistré sa cinquième hausse hebdomadaire consécutive vendredi, sa plus longue série depuis avril.

Vers 1023 GMT, D'Amico International Shipping B7C.MI, Hapag Lloyd HLAG.DE et Hafnia HAFNI.OL ont gagné entre 4 et 2%. Les actions cotées à Francfort de Scorpio Tankers S0QA.F et Nordic American Tankers NAT.N ont augmenté de 5 et 8%, respectivement.

Les prix du pétrole se sont rapprochés de leur plus bas niveau en cinq mois de la semaine dernière, alors que les producteurs de l'OPEP+ doutent qu'ils respecteront les plafonds de production.

La baisse des exportations de la Russie et les attaques en mer Rouge ont semblé être intégrées dans le prix du pétrole brut. Le Brent a chuté de 64 cents à 75,93 dollars le baril, tandis que le brut américain a chuté de 61 cents à 70,82 dollars à 1030 GMT.

Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier Investment Managers, a déclaré que ces derniers jours, il avait vu moins de réactions du marché aux données macroéconomiques et plus de mouvements sur les marchés boursiers et obligataires après les remarques faites par les décideurs politiques des banques centrales.

"Nous verrons cette semaine, véritablement, comment le marché digère un pivot de la Fed", a déclaré M. Ielpo qui a noté que jusqu'à présent, les actions avaient augmenté et les écarts de crédit s'étaient élargis, avec une différence croissante entre les rendements des obligations d'entreprise et des obligations souveraines à la même échéance.

La décision politique de la Banque du Japon mardi sera probablement l'événement principal en Asie cette semaine. Dix-sept économistes sur vingt-huit estimaient que le mois d'avril marquerait le coup d'envoi de la suppression des taux négatifs, ce qui ferait de la Banque du Japon l'une des rares banques centrales au monde à procéder à un véritable resserrement monétaire.

"Depuis la dernière réunion d'octobre, les rendements des JGB à 10 ans ont chuté et le yen s'est apprécié, ce qui n'incite guère la BOJ à réviser sa politique à ce stade", a déclaré Christian Keller, économiste chez Barclays.

Aucun des analystes interrogés par Reuters ne s'attend à une décision définitive lors de la réunion de cette semaine, mais les responsables politiques pourraient commencer à préparer le terrain en vue d'un éventuel changement.

L'indice principal de la Corée du Sud a clôturé en hausse de 0,3 %, sans réaction apparente aux informations selon lesquelles la Corée du Nord aurait tiré un missile balistique au large de sa côte est.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,3 %, tandis que ceux du Nasdaq ont progressé de 0,2 %.

Aux États-Unis, les analystes prévoient que l'indice de base des dépenses de consommation des ménages (PCE), qui sera publié vendredi, augmentera de 0,2 % en novembre et que le taux d'inflation annuel ralentira à 3,4 %, son niveau le plus bas depuis la mi-2021, selon les économistes interrogés par Reuters.

Les analystes estiment que la balance des risques est orientée à la baisse et qu'une hausse de 0,1 % pour le mois verrait le rythme annualisé de l'inflation sur six mois ralentir à seulement 2,1 % et presque à l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale.

Les marchés estiment que le ralentissement de l'inflation signifie que la Fed devra assouplir sa politique juste pour empêcher les taux réels d'augmenter, et parient sur une action rapide et agressive.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a tenté de tempérer certaines de ces attentes vendredi en déclarant que les décideurs politiques ne parlaient pas d'assouplissement, mais les marchés n'ont pas tenu compte de ses remarques.

LA FOLIE DE MARS

Les rendements des bons du Trésor à deux ans n'ont que légèrement augmenté en réponse, autour de 4,41 %, à leur plus bas niveau depuis mai.

Les rendements des obligations à 10 ans se sont établis à 3,90 %, après avoir perdu 33 points de base la semaine dernière, soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis le début de l'année 2020.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent une probabilité de 74 % d'une réduction des taux dès le mois de mars, tandis qu'un assouplissement de 39 points de base (pb) est prévu pour le mois de mai. Le marché implique également des réductions d'au moins 140 points de base pour l'ensemble de l'année 2024.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré dans une note destinée aux clients qu'ils prévoyaient cinq réductions en 2024 et trois réductions supplémentaires en 2025.

Les perspectives pessimistes du marché concernant les taux américains ont entraîné une baisse du dollar de 0,2 % par rapport à un panier de devises la semaine dernière, même si la Fed n'est pas la seule à vouloir réduire ses taux.

Les marchés tablent sur un assouplissement d'environ 150 points de base de la part de la Banque centrale européenne l'année prochaine et sur des réductions de 113 points de base de la part de la Banque d'Angleterre.

Ces perspectives ont freiné l'euro à 1,0921 $, après avoir atteint un sommet de 1,1004 $ vendredi. Le dollar semble plus vulnérable face au yen, à 142,42, après avoir perdu 1,9 % la semaine dernière.

La baisse du dollar et des rendements devrait être positive pour l'or à 2 022 dollars l'once, bien que ce chiffre soit inférieur à son récent sommet historique de 2 135,40 dollars. (Reportage de Nell Mackenzie et Wayne Cole ; Rédaction d'Amanda Cooper, Christopher Cushing, Jacqueline Wong et Hugh Lawson)