L'indice mondial des actions MSCI est en légère baisse, les actions de Wall Street ayant marqué une pause alors que les investisseurs attendent les principaux résultats économiques. Le yen a chuté après que la Banque du Japon a laissé sa politique monétaire inchangée.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté, les investisseurs cherchant à obtenir un meilleur rendement pour le risque qu'ils prennent en acceptant l'augmentation de l'émission de la dette publique, les obligations du Trésor à court terme étant mises aux enchères cette semaine. Les investisseurs attendent également l'annonce, la semaine prochaine, des besoins de financement du Trésor américain pour le trimestre à venir.

Mardi, les prix du pétrole ont perdu une partie de leurs gains de la veille, les traders ayant mis en balance les interruptions de production aux États-Unis et les tensions au Moyen-Orient et en Europe avec l'augmentation de l'offre de brut en Libye et en Norvège.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a gagné 0,03 % après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis la fin du mois de décembre. L'indice Dow Industrial Average était en baisse, tandis que le Nasdaq était en légère hausse.

"Il n'est pas surprenant que les marchés fassent un pas en arrière aujourd'hui et appuient sur le bouton pause", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial, citant la force récente du marché et la prudence avant la publication des données économiques et les rapports sur les bénéfices des grandes sociétés technologiques.

Le S&P 500 a à peine progressé mardi, après avoir atteint des niveaux de clôture record au cours des deux dernières séances. Les investisseurs attendent des données économiques clés pour la fin de la semaine, telles que le PIB du quatrième trimestre et les données de décembre sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 105,84 points, soit 0,28%, pour atteindre 37 896,81 points. Il a été tiré vers le bas par une vente d'actions de 3M après qu'elle ait prévu des bénéfices annuels médiocres en raison de la faiblesse de la demande. En revanche, l'action Verizon Communications s'est redressée après l'annonce d'un bénéfice annuel élevé.

Les échanges de devises ont été volatils après que la Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt en territoire négatif, mais s'est montrée convaincue que les conditions nécessaires à l'abandon progressif de sa politique monétaire ultra-loyale étaient en train de se mettre en place.

Dans les échanges de l'après-midi, le dollar a augmenté de 0,17% par rapport au yen pour atteindre 148,33, après être tombé plus tôt à un plus bas de 146,97 yens.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en hausse de 0,27% à 103,61.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et devrait maintenir sa politique monétaire. La Fed devrait également maintenir ses taux lors de sa réunion de la semaine prochaine, mais les investisseurs seront à l'affût d'indices sur le calendrier des réductions de taux.

En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté à 4,1358 % par rapport à la clôture américaine de 4,094 % lundi. Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders concernant la hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 4,3805% par rapport à la clôture américaine de 4,376%.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,5 % à 74,37 dollars le baril. Le pétrole Brent a terminé en baisse de 0,64% à 79,55 dollars le baril.

L'or au comptant a augmenté de 0,44% à 2 029,94 dollars l'once, les investisseurs attendant les données économiques américaines cette semaine, espérant qu'elles apporteront plus de clarté sur la politique de la Fed.

Plus tôt, les actions de Hong Kong ont rebondi pour clôturer en hausse de 2,6 % après avoir chuté lors de la session précédente, lorsque les sorties de capitaux étrangers se sont accélérées et que les ventes à découvert ont augmenté.

Après que le cabinet chinois se soit engagé à prendre des mesures pour stabiliser la confiance du marché, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a connu une reprise modérée, augmentant de 0,5 %, après avoir atteint lundi son niveau le plus bas depuis cinq ans. L'une des options consiste à mobiliser quelque 2 000 milliards de yuans (278,53 milliards de dollars) pour soutenir le marché boursier, a rapporté Bloomberg News.

"Le seul point positif pour le marché aujourd'hui a été la suggestion que la Chine s'apprête à soutenir son marché boursier", a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey.