Les indices boursiers mondiaux ont progressé lundi, les actions américaines se redressant de plus de 1 % après les fortes baisses enregistrées récemment, tandis que le yen a atteint son plus haut niveau en deux semaines face au dollar, suite à un rapport selon lequel la Banque du Japon envisage de modifier sa politique de contrôle de la courbe des rendements.

Les prix du pétrole ont baissé de plus de 3 %, en partie parce que les craintes de voir la guerre entre Israël et le Hamas perturber l'approvisionnement de la région se sont apaisées.

Le rapport du Nikkei, selon lequel la Banque du Japon envisage d'ajuster sa politique de contrôle de la courbe des rendements pour permettre au rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans de dépasser 1 %, a poussé le yen à 148,81 pour un dollar, son niveau le plus élevé depuis le 17 octobre.

Le billet vert était en baisse de 0,4 % à 149,05 yens.

La BOJ a entamé lundi sa réunion de politique monétaire de deux jours. La récente hausse des taux d'intérêt mondiaux a accentué la pression sur la BOJ pour qu'elle modifie sa politique de contrôle des rendements obligataires.

La Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre se réunissent également cette semaine. Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis est attendu vendredi.

"Si la Banque du Japon ne fait rien demain, et je pense que c'est ce que prévoient les économistes, et qu'elle attend jusqu'en décembre, je pense que le dollar fera un bond en avant par rapport au yen", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.

L'indice du dollar a baissé de 0,469%, avec l'euro en hausse de 0,51% à 1,0618 $.

Les investisseurs en bourse suivent également de près les résultats trimestriels, plusieurs grandes entreprises, dont Caterpillar et Apple, devant publier leurs résultats cette semaine.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 510,78 points, soit 1,58 %, à 32 928,37, le S&P 500 a gagné 49,41 points, soit 1,20 %, à 4 166,78 et le Nasdaq Composite a ajouté 146,47 points, soit 1,16 %, à 12 789,48.

Les actions ont enregistré des pertes la semaine dernière, les données économiques semblant soutenir le scénario de taux d'intérêt "plus élevés pour plus longtemps".

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,36 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,87 %.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans s'établissaient à 4,88 %, en hausse sur la journée. Ils se maintiennent juste en dessous d'un plus haut de 16 ans de 5,021% atteint lundi dernier.

Dans le secteur de l'énergie, le pétrole brut américain a perdu 3,23 dollars pour s'établir à 82,31 dollars le baril, tandis que le Brent a perdu 3,03 dollars pour s'établir à 87,45 dollars.

L'or au comptant a baissé de 0,4% à 1 997,86 dollars l'once.