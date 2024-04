Les actions asiatiques ont chuté jeudi, les prévisions de bénéfices décevantes de Meta Platforms, la société mère de Facebook, ayant affecté les valeurs technologiques, tandis que la chute du yen au-delà de 155 pour un dollar, pour la première fois depuis 1990, a fait naître le spectre d'une intervention de la part de Tokyo.

Un plongeon de 15% des actions de Meta dans les échanges prolongés après que la société mère d'Instagram ait prévu des revenus plus faibles que prévu pour le trimestre en cours et des dépenses plus élevées a gâché l'ambiance, déclenchant une vente massive des actions américaines dans le domaine de la technologie et des valeurs liées à la technologie.

L'impact prévisible sur les valeurs technologiques asiatiques a entraîné une baisse de 0,7 % de l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon.

Le Nikkei japonais a perdu 1,3 %, tandis que les actions chinoises ont également chuté, l'indice CSI300 ayant perdu 0,3 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong 0,5 %.

Au cours d'une semaine riche en résultats, les grands noms de la technologie sont sous les feux de la rampe, Alphabet, Microsoft et Intel devant publier leurs résultats plus tard dans la journée de jeudi.

"Si l'on se fie à Meta, il semble que le marché ne tolère tout simplement pas les résultats en ligne - si vous avez eu un bon parcours au cours des premier et deuxième trimestres, soit vous explosez les lumières, soit le marché prend sa part de chair", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Les valeurs technologiques ont été stimulées mercredi après que Tesla a déclaré qu'elle introduirait de "nouveaux modèles" d'ici le début de 2025 en utilisant ses plates-formes et ses lignes de production actuelles.

Au-delà des résultats des entreprises, les investisseurs se concentreront sur les données du produit intérieur brut américain du premier trimestre, jeudi, et sur les dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed, pour le mois de mars, vendredi.

Un rapport sur l'inflation des prix à la consommation plus élevé que prévu pour le mois de mars a repoussé les attentes concernant la date à laquelle la Fed commencera à réduire les taux d'intérêt, les marchés estimant à 70 % les chances que le mois de septembre soit le point de départ, selon l'outil FedWatch de la CME.

Les opérateurs tablent sur un assouplissement de 43 points de base en 2024, soit nettement moins que les 150 points de base prévus au début de l'année.

L'évolution des attentes concernant les taux américains a fait grimper les rendements des bons du Trésor et le dollar, ce qui a jeté une ombre sur le marché des devises. Par rapport à un panier de devises, le dollar a peu varié à 105,75. L'indice est en hausse de plus de 4 % cette année.

Le yen, qui est sensible aux rendements du Trésor américain, a subi le contrecoup de l'ascension du dollar et a baissé de 9 % cette année, ce qui en fait la devise la moins performante du G10.

Jeudi, le yen s'échangeait contre 155,445 pour un dollar, après avoir touché un plus bas de 34 ans à 155,45 plus tôt dans la session, dépassant le niveau clé de 155 yens que certains traders avaient défini comme une ligne dans le sable qui inciterait Tokyo à prendre des mesures.

La Banque du Japon (BOJ) a commencé sa réunion de deux jours sur la fixation des taux jeudi pour discuter de la politique monétaire, avec des attentes que la banque centrale maintiendra son objectif de taux d'intérêt à court terme inchangé.

L'attention se portera toutefois sur les commentaires du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, qui tentera de maintenir une trajectoire calibrée pour sortir des taux ultra-faciles sans bouleverser la monnaie.

Le chef de la BOJ veillera à éviter l'épisode de 2022, lorsque les remarques dovish de son prédécesseur ont déclenché un plongeon du yen qui a forcé Tokyo à intervenir, dépensant environ 60 milliards de dollars pour défendre le yen.

Kieran Williams, responsable des opérations de change pour l'Asie chez InTouch Capital Markets, a déclaré que la paire dollar/yen semble s'échanger à peu près en ligne avec les écarts de taux d'intérêt relatifs, ce qui suggère que le ministère des finances devrait faire face à des vents contraires importants.

"Si la paire USD/JPY continue d'augmenter après la réunion de la BOJ, les autorités pourraient décider de prendre des mesures, en particulier après que le ministre des Finances Suzuki a laissé entendre que l'environnement pour une intervention était en place.

Le parti au pouvoir au Japon ne discute pas encore activement des niveaux de yens qui justifieraient une intervention sur le marché, bien que le glissement de la monnaie vers 160 pour un dollar puisse inciter les décideurs politiques à agir, a déclaré Takao Ochi, cadre du parti, à l'agence Reuters.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont légèrement baissé, les inquiétudes concernant un ralentissement potentiel de l'économie américaine l'emportant sur les inquiétudes concernant le risque d'une extension du conflit au Moyen-Orient.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,08% à 82,74 dollars le baril et le Brent était à 87,99 dollars, en baisse de 0,03% sur la journée. L'or au comptant a augmenté de 0,2 % à 2 320,32 $ l'once.