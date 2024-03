Les commandes de machines au Japon ont chuté plus que prévu en janvier en raison de la faiblesse du secteur manufacturier, selon des données publiées lundi, ce qui a incité le gouvernement à revoir à la baisse son opinion sur l'indicateur pour la première fois depuis plus d'un an.

Ces données, publiées lundi par le Bureau du Cabinet, font suite à des données récentes qui ont mis en lumière les inquiétudes concernant la lenteur de la reprise dans la quatrième plus grande économie du monde.

Elles interviennent alors que la Banque du Japon (BOJ) entame sa réunion de politique monétaire de deux jours, bien que les données relatives aux commandes de machines de base ne devraient pas avoir d'incidence significative sur la décision de la banque centrale, selon un économiste.

Les commandes de base, une série de données très volatiles considérées comme un indicateur avancé des dépenses d'investissement dans les six à neuf mois à venir, ont chuté de 1,7 % en janvier par rapport au mois précédent, selon les données.

Cette baisse est plus importante que celle de 1,0 % attendue par les économistes interrogés par Reuters et fait suite à une hausse de 1,9 % en décembre.

La faiblesse de la production dans un contexte de faible demande de biens et de suspension de la production chez les constructeurs automobiles, ainsi que l'incertitude quant à l'impact du tremblement de terre du Nouvel An dans la péninsule de Noto, pourraient avoir incité les fabricants à repousser leurs investissements, a déclaré Kota Suzuki, économiste chez Daiwa Securities.

"Le risque d'un ralentissement des investissements futurs sera significatif", a déclaré Suzuki.

Le gouvernement a revu à la baisse son estimation des commandes de machines pour la première fois depuis novembre 2022, passant de "stagner" à "montrer une certaine faiblesse".

Il a procédé à cette révision à la baisse après avoir pris en compte la moyenne des trois mois d'octobre à décembre sur les données, a déclaré un responsable du Bureau du Cabinet.

En glissement annuel, les commandes de base, qui excluent les chiffres volatils du transport maritime et des services publics d'électricité, se sont contractées de 10,9 %, ce qui est légèrement inférieur à la baisse prévue de 11,2 %.

Par secteur, les commandes des fabricants ont baissé de 13,2 % en janvier par rapport au mois précédent, entraînées par les industries chimiques et les véhicules à moteur.

Il n'est pas certain que les irrégularités dans les tests de certification de la filiale de Toyota Motor, Toyota Industries, aient eu un impact, a déclaré le fonctionnaire du bureau du cabinet.

Les commandes du secteur des services ont augmenté de 6,5 %.

LA FAIBLESSE ÉCONOMIQUE PERSISTE

Des augmentations de salaires plus importantes que prévu dans les grandes entreprises japonaises ont considérablement augmenté les chances que la banque centrale japonaise mette fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lors de la réunion qui s'achève mardi.

La fin des taux d'intérêt négatifs à court terme constituerait la première hausse des taux d'intérêt au Japon depuis 2007. Suzuki de Daiwa Securities a déclaré qu'étant donné que les investissements en capital sur une base réelle sont encore fermes, tout impact des données de lundi sur la décision de la BOJ sera limité.

Les décideurs politiques et le gouvernement ont toutefois mis en évidence des poches de faiblesse dans l'économie.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré la semaine dernière que l'économie se redressait mais qu'elle montrait également des signes de faiblesse, atténuant légèrement son évaluation de janvier.

L'économie japonaise a évité une récession technique à la fin de l'année dernière, selon les données révisées du gouvernement, même si la hausse au quatrième trimestre a été plus faible que prévu. (Reportage de Satoshi Sugiyama ; Rédaction de Kim Coghill et Muralikumar Anantharaman)