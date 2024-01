Le moral des entreprises japonaises a baissé en janvier pour la première fois en quatre mois et devrait rester modéré, selon le sondage Tankan de Reuters, soulignant les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande en provenance de Chine et d'ailleurs.

Le sondage mensuel, qui suit l'enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon (BOJ), a révélé que l'humeur du secteur des services s'améliorait, mais qu'elle se détériorerait légèrement au cours des trois prochains mois, reflétant la fragilité de la consommation intérieure.

Les résultats de ce sondage risquent d'anéantir les espoirs de l'économie japonaise, la troisième du monde, de pouvoir compter sur la demande extérieure pour compenser la faiblesse des ménages face à l'augmentation du coût de la vie, soutenue par la faiblesse persistante du yen.

Dans le sondage Reuters réalisé auprès d'environ 500 grandes et moyennes entreprises, dont 240 ont répondu sous couvert d'anonymat, de nombreuses entreprises ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'incertitude qui règne à l'étranger dans des pays tels que la Chine, le plus grand partenaire commercial du Japon.

"Le marché chinois reste instable et nous ne pouvons pas y prévoir un avenir radieux. Par conséquent, (notre) client national adopte une position d'attente", a écrit un fabricant de papier/pâte dans l'enquête sous couvert d'anonymat.

Le directeur d'un fabricant de machines a cité le refroidissement des relations entre les États-Unis et la Chine, le ralentissement de la Chine, la guerre prolongée en Ukraine et la reprise du conflit entre Israël et le Hamas comme des sources d'inquiétude pour les perspectives, ce qui rend les clients prudents quant à l'augmentation des dépenses d'investissement.

Un autre fabricant de machines a écrit : "La tendance inflationniste mondiale sape l'appétit pour les dépenses d'investissement et la stagnation de l'économie chinoise aggrave nos ventes de matériaux de production et de biens durables."

Les inquiétudes ne manquent pas.

Un fabricant de machines de précision s'est inquiété de l'impact sur ses usines des tremblements de terre qui ont frappé la péninsule de Noto, au nord-ouest de Tokyo, le jour du Nouvel An.

L'indice de confiance des fabricants s'est établi à +6, en baisse de six points par rapport au mois précédent, tiré vers le bas par les secteurs exportateurs tels que l'automobile et l'électronique, selon l'enquête menée du 22 décembre au 12 janvier.

L'indice devrait rester stable au cours des trois prochains mois, en avril.

L'indice du secteur des services est passé de +26 le mois précédent à +29 en janvier, tiré par les détaillants, l'information/les communications et les transports/les services publics. L'indice sera en baisse en avril.

L'indice Tankan de la BOJ a montré le mois dernier que le sentiment des grands fabricants japonais avait atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans au cours des trois mois précédant décembre, et que celui des entreprises non manufacturières avait grimpé à des niveaux jamais vus depuis 1991, ce qui indique que les conditions nécessaires au relâchement des mesures de relance monétaire sont en train de se mettre en place.

Les indices Reuters Tankan sont calculés en soustrayant le pourcentage de répondants pessimistes de celui des répondants optimistes. Un chiffre positif signifie que les optimistes sont plus nombreux que les pessimistes.