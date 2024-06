Les fabricants japonais sont nettement moins confiants qu'il y a trois mois en raison de la hausse des coûts des matériaux, selon l'enquête Reuters Tankan de juin, bien que l'indice soit resté positif pour le quatrième mois consécutif.

Les résultats du sondage mensuel - un indicateur avancé pour l'enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon (BOJ) très surveillée - soulignent la nature inégale de la reprise économique du pays. La prochaine enquête Tankan de la BOJ sera publiée le 1er juillet.

L'indice de confiance des fabricants est passé de +10 il y a trois mois et de +9 en mai à +6, les entreprises étant pénalisées par un yen qui se négocie à son plus bas niveau depuis 34 ans et par le gonflement des coûts des matières premières que le Japon, pauvre en ressources, doit importer de l'étranger.

"La répercussion des coûts des matériaux sur les clients et l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre sapent l'appétit pour les dépenses d'investissement et les autres dépenses", a écrit un directeur de fabricant de machines dans la section commentaire du sondage.

Certains fabricants ont également exprimé leur inquiétude quant aux répercussions d'un scandale dans l'industrie automobile, où Toyota, Mazda et d'autres ont reconnu des irrégularités dans les tests de certification des véhicules.

"L'environnement commercial entourant les machines industrielles est clairement en train de changer pour le pire", a écrit un responsable du secteur automobile. "On ne sait pas exactement comment la question de la certification affectera nos activités.

Cela dit, les fabricants se sont montrés dans l'ensemble un peu plus optimistes pour les mois à venir et l'indice devrait remonter à +9 en septembre.

L'indice des entreprises non manufacturières a atteint son plus haut niveau en trois mois, à savoir +31, en juin. Il s'agit d'une hausse de cinq points par rapport à mai, mais d'un point de moins qu'il y a trois mois. Il devrait rester à +31 en septembre.

Selon les économistes, la hausse des salaires et les réductions de l'impôt sur le revenu à partir de juin devraient contribuer à soutenir les dépenses de consommation et à renforcer la confiance des entreprises dans le secteur des services.

L'enquête Reuters Tankan a été réalisée du 5 au 14 juin. Quelque 500 grandes entreprises non financières ont été interrogées sous le couvert de l'anonymat et environ 230 entreprises ont répondu.

Les indices sont calculés en soustrayant le pourcentage de répondants pessimistes de celui des répondants optimistes. Un chiffre négatif signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.