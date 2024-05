La pression exercée sur le Japon pour qu'il soutienne la faiblesse du yen s'est peut-être atténuée, mais la faiblesse de la monnaie reste un casse-tête pour Tokyo.

Le yen a perdu 9,4 % par rapport au dollar depuis le début de l'année et devrait connaître une quatrième année de baisse. Cela a créé une économie à deux vitesses, les exportations et le tourisme bénéficiant d'un taux de change plus compétitif, tandis que les ménages et les petites entreprises sont écrasés par la hausse des prix à l'importation.

Quatre gestionnaires d'investissement ont partagé quatre idées sur la manière de négocier la faiblesse du yen. Leurs points de vue ne représentent pas des recommandations ou des positions commerciales, qu'ils ne peuvent pas révéler pour des raisons réglementaires.

1/ FLORIN COURT CAPITAL

* Gestionnaire d'actifs systématiques diversifiés

* Taille : 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM)

* Fondé en 2016

* Principale activité : Devises asiatiques à court terme ex-Japon

Doug Greenig, CIO de Florin Court, estime qu'au lieu de miser sur la faiblesse du yen, les investisseurs devraient parier sur les monnaies des marchés émergents asiatiques.

"Les investisseurs peuvent envisager de vendre à découvert d'autres monnaies asiatiques comme le won coréen ou le baht thaïlandais, où les taux d'intérêt réels sont également relativement bas par rapport à d'autres monnaies des marchés émergents", explique Florin Court. "De plus, vous n'êtes pas directement confronté au risque d'intervention de la Banque du Japon.

La Banque du Japon (BOJ) serait intervenue à deux reprises, le 29 avril et le 1er mai, pour stabiliser un yen qui s'était effondré à son plus bas niveau depuis 34 ans, autour de 160 pour un dollar. Il se situe aujourd'hui autour de 155,6.

Le yen s'est fortement affaibli pour des raisons claires : les taux d'intérêt réels sont beaucoup plus élevés en dehors du Japon.

Les taux américains ont été maintenus à un niveau élevé grâce à une politique budgétaire souple et à une économie robuste. En revanche, le Japon n'a pas les coudées franches pour relever ses taux directeurs, a déclaré M. Greenig.

L'énorme dette publique du Japon représente 263 % du PIB, mais la Banque du Japon en détient près de la moitié, de sorte que la situation pourrait être plus nuancée qu'il n'y paraît.

2/ AQR CAPITAL MANAGEMENT

* Gestionnaire d'actifs systématique

* Taille : 108 milliards de dollars

* Fondé en 1998

* Actions japonaises à long terme

Jonathan Fader, directeur général du groupe Macro Strategies d'AQR Capital Management, estime que l'intervention de la Banque du Japon complique les choses pour les partisans du yen, mais que le principal moteur de la faiblesse du yen reste la politique monétaire japonaise accommodante, alors que les taux d'intérêt ailleurs sont à leur plus haut niveau depuis plusieurs années.

Il privilégie les actions japonaises qui bénéficient de la faiblesse du yen.

M. Fader note que la relation étroite entre le yen et les actions japonaises s'est rompue lorsque Tokyo a intensifié ses interventions verbales. Toutefois, les actions continuent de bénéficier de vents contraires, tels que les améliorations de la gouvernance et les banques qui profitent de la fin des taux négatifs.

En mars, la Banque du Japon a procédé à sa première hausse de taux en 17 ans.

"Si la volatilité du yen se calme, les actions japonaises pourraient bien renouer avec la surperformance", a déclaré M. Fader.

Le Nikkei, l'indice de référence du Japon, est loin des records atteints en début d'année, mais il reste en hausse de 16 % depuis le début de l'année.

3/ MOUNT LUCAS MANAGEMENT

* Fonds spéculatif macroéconomique

* Taille : 1,5 milliard de dollars

* Fondé en 1986

* Contrats à terme dollar/yen

Pour David Aspell, associé chez Mount Lucas, un écart important entre les taux américains et japonais signifie que les investisseurs continueront à utiliser le yen comme monnaie de financement pour les opérations de portage.

L'un des moyens de tirer parti de la faiblesse du yen est de recourir à des contrats de change à terme, qui permettent aux investisseurs de couvrir le risque de change.

L'achat d'un contrat à terme dollar/yen à un an qui se négocie à un prix inférieur aux niveaux actuels signifie que la paire de devises devrait s'affaiblir sur un an pour perdre de l'argent, a déclaré M. Aspell. Les investisseurs seraient gagnants s'il n'y avait pas de changement ou si le dollar/yen se renforçait.

"Les interventions ont le plus de chances de fonctionner à moyen terme lorsqu'elles constituent une véritable surprise et qu'elles sont soutenues par les fondamentaux", a déclaré M. Aspell.

4/ PINEBRIDGE INVESTMENTS

* Gestionnaire d'actifs mondial

* Taille : 168,2 milliards de dollars

* Indépendant depuis 2010

* Achetez des parts de haute qualité, de catégorie investissement, dans des CLOs américains 2024 refinancés et de courte durée.

La BOJ a également abandonné le contrôle de la courbe des taux, qui consistait à plafonner les taux d'intérêt à long terme autour de zéro, mais elle a déclaré qu'elle continuerait à acheter des obligations d'État comme auparavant et qu'elle augmenterait ses achats en cas de hausse rapide des taux d'intérêt.

Depuis le début de cette politique en 2016, les investisseurs japonais ont cherché des investissements à plus haut rendement ailleurs. Les rendements de plus de 5 % sur les tranches de qualité supérieure (portions) des obligations américaines de prêts garantis (CLO) en ont attiré plus d'un.

"Actuellement, en tant qu'investisseurs dans les CLO, ils sont nos concurrents parce qu'ils ont une forte demande d'actifs à revenu fixe américains", a déclaré Laila Kollmorgen, directrice générale de PineBridge, ajoutant que l'attitude des investisseurs japonais déterminera la manière dont Pinebridge investira plus tard au cours de l'année.

Maintenant que les rendements des JGB ont atteint leur plus haut niveau depuis dix ans, les investisseurs japonais pourraient être tentés de rapatrier des fonds dans leur pays.

"Nous devons rester agiles", déclare M. Kollmorgen.

Alors que la durée typique d'une opération de CLO est de huit ans, elle opterait pour des CLO nouvellement réinitialisés en 2024. Pour ces dernières, la durée de l'opération a été redémarrée. Elle recherchera une période de réinvestissement prolongée de trois ans, une dette refinancée et une protection du prêteur contre le remboursement intégral des obligations au cours de la première année.