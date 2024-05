Les grands fabricants japonais considèrent la stabilité du taux de change comme le facteur le plus important qu'ils attendent de la politique monétaire de la banque centrale, selon une enquête de la Banque du Japon réalisée lundi.

De nombreuses entreprises ont déclaré qu'elles n'étaient plus en mesure d'embaucher suffisamment de travailleurs si elles maintenaient une faible croissance des salaires, et elles considèrent qu'une économie où les salaires et l'inflation augmentent en tandem est plus favorable qu'une économie où les salaires et les prix n'évoluent que très peu, selon l'enquête.

"Le Japon est sur le point d'assister à de grands changements dans le comportement des entreprises", a déclaré la BOJ dans une enquête menée dans le cadre d'un examen à long terme des avantages et des inconvénients de ses mesures d'assouplissement monétaire antérieures.

L'enquête, menée auprès d'environ 2 500 entreprises dans tout le pays, a interrogé les entreprises sur la façon dont elles voyaient leurs activités commerciales affectées par les mesures d'assouplissement monétaire de la banque centrale depuis le milieu des années 1990.