(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse mardi, avec un sentiment toujours soutenu par les attentes de réduction des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 24,68 points, soit 0,3 %, à 7 639,16. Le FTSE 250 était en hausse de 94,49 points, 0,5%, à 19 315,04, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,17 points, 0,3%, à 743,36.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2% à 761,94, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,7% à 16 802,41, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3% à 13465,55.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3%.

Le dollar a perdu du terrain face à la livre et à l'euro, les investisseurs pariant sur une baisse des taux d'intérêt américains, malgré les efforts de plusieurs responsables de la Fed pour calmer les attentes du marché.

"Les investisseurs ont largement ignoré les derniers avertissements des membres de la Fed selon lesquels les baisses de taux d'intérêt ne se produiront pas aussi rapidement que prévu par les marchés financiers. Les investisseurs semblent déterminés à maintenir la magie de Noël", a commenté Michael Hewson de CMC Markets.

Selon l'outil FedWatch de CME, le marché évalue à 65 % la probabilité d'une réduction des taux de 25 points de base lors de la réunion de mars de la Fed. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 40 % d'il y a une semaine. Le marché parie également sur une probabilité supérieure à 50 % de deux autres baisses de 25 points de base en mai et en juin.

La livre sterling était cotée à 1,2682 USD au début de la journée de mardi, soit plus que les 1,2640 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'échangeait à 1,0936 USD, en hausse par rapport à 1,0914 USD.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, l'indice Dow Jones ayant peu varié, le S&P 500 ayant progressé de 0,5 % et le Nasdaq Composite de 0,6 %.

Cependant, le billet vert a progressé face au yen, après que la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire ultra-libre. Contre le yen, le dollar était coté à 144,26 yens, en hausse par rapport à 143,05 yens.

La BoJ n'a donné aucune indication sur ses projets pour la nouvelle année. Les spéculations allaient bon train depuis des semaines sur le fait que les autorités allaient abandonner les taux d'intérêt négatifs et la mainmise sur les rendements obligataires en raison de la reprise de l'inflation.

À l'issue d'une réunion de deux jours, la banque a déclaré mardi : "Avec des incertitudes extrêmement élevées entourant les économies et les marchés financiers à l'intérieur et à l'extérieur du pays, la Banque poursuivra patiemment l'assouplissement monétaire".

La banque néerlandaise ING prévoit que la première hausse des taux interviendra "quelque temps après [la fin de l'année fiscale], au deuxième trimestre".

"D'ici là, l'examen de la politique de la BoJ sera terminé et la BoJ aura plus de preuves d'une inflation durable et d'une croissance solide des salaires après la saison des négociations salariales du printemps", a expliqué la banque.

Cependant, ING a averti que la volatilité du marché du yen et des taux sera élevée au début de 2024, car les marchés s'empressent d'anticiper une hausse des taux avant l'heure.

En Asie, mardi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 1,4 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a augmenté de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 0,7 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,8 %.

Dans l'actualité des entreprises britanniques, l'investisseur en propriété intellectuelle musicale Hipgnosis Songs Fund a chuté de 2,6 % après avoir reporté la publication de ses résultats financiers intermédiaires prévus.

Ce retard s'explique par des inquiétudes concernant l'évaluation de ses actifs, étant donné qu'un évaluateur indépendant a estimé que ses actifs étaient "matériellement plus élevés que l'évaluation impliquée par les transactions proposées et récentes dans le secteur", en particulier la vente proposée d'actifs à Hipgnosis Songs Capital. La société prévoit de publier ses résultats avant la fin de l'année.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Superdry a plongé de 14 %.

Superdry a averti que son bénéfice annuel souffrirait de "l'environnement commercial difficile bien documenté".

Le détaillant de vêtements a souligné un "automne anormalement doux" qui a retardé la mise à jour de sa collection AW23. Les ventes au détail ont chuté de 13 % en glissement annuel au cours des 26 semaines précédant le 28 octobre, tandis que les ventes en gros ont plongé de 41 %, ce qui, selon l'entreprise, est en partie dû à l'abandon de ses activités de vente en gros aux États-Unis.

"Malgré les progrès réalisés sur les priorités stratégiques et le programme en cours pour recapitaliser le bilan, l'environnement externe s'est avéré difficile et les performances commerciales ont été nettement inférieures aux attentes de la direction. Les bénéfices de l'année devraient donc refléter la baisse des résultats commerciaux observée à ce jour", a averti la société.

Aux yeux de Shore Capital, cette mise à jour pourrait indiquer des tendances plus larges dans le secteur de l'habillement au Royaume-Uni au cours de la période clé des fêtes de fin d'année.

"L'avertissement de Superdry ajoute un peu de tension dans l'air avant les prochaines mises à jour commerciales des acteurs de l'habillement pour le Nouvel An. Après un Black Friday plutôt calme où les volumes britanniques étaient au mieux stables, le comportement des acheteurs en décembre semble être assez tardif dans l'engagement des dépenses", a déclaré la société d'investissement.

Dans le même temps, les prix du pétrole ont légèrement baissé, après avoir progressé lundi sur fond de perturbations au Moyen-Orient. Le baril de Brent s'échangeait à 77,97 USD tôt mardi, en baisse par rapport aux 78,52 USD de la fin de journée de lundi. Les grandes compagnies pétrolières londoniennes BP et Shell ont perdu respectivement 0,6 % et 0,7 % dans les premiers échanges.

Les rebelles hutus soutenus par l'Iran ont multiplié les attaques contre les pétroliers, les cargos et d'autres navires en mer Rouge, mettant en péril une voie de transit qui achemine jusqu'à 12 % du commerce mondial. Cette situation a incité des entreprises, dont BP, à suspendre les transits dans la région.

Selon le Financial Times de mardi, la société danoise Maersk, qui exploite la deuxième plus grande flotte de conteneurs au monde, a déclaré qu'elle redirigerait les navires à destination de la mer Rouge autour de l'Afrique, via le cap de Bonne-Espérance.

"Une période prolongée de perturbation des voies commerciales mondiales ne devrait pas seulement soutenir les prix de l'énergie, mais aussi exercer une nouvelle pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et les prix du transport maritime. Ce dernier point constitue une menace pour l'inflation", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

"Rappelez-vous que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie ont été la principale raison pour laquelle l'inflation a atteint près de 10 % aux États-Unis. Les tensions au Moyen-Orient devraient avoir un impact modeste par rapport aux perturbations dues à la pandémie, mais l'augmentation des coûts d'expédition - si elle se poursuit - pourrait entraîner une hausse de l'inflation. Il est donc tout à fait possible que la Fed ait débouché le champagne avant d'avoir gagné la bataille de l'inflation".

Les États-Unis ont annoncé une coalition de dix pays pour mettre fin aux attaques de missiles et de drones des Huthis contre les navires transitant par la mer Rouge. La Grande-Bretagne, la France, Bahreïn et l'Italie font partie des pays qui rejoignent l'"initiative multinationale de sécurité".

L'or était coté à 2 024,50 USD l'once tôt mardi, un peu plus haut que les 2 022,88 USD de lundi.

L'indice des prix à la consommation de la zone euro sera publié à 10h00 GMT.

