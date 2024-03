* Marchés boursiers asiatiques : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* Le Nikkei rebondit, les contrats à terme du S&P 500 sont en hausse

* La production et les ventes au détail en Chine dépassent les prévisions

* Les marchés s'attendent à ce que la BOJ mette fin aux taux négatifs

* La Fed reste en attente, mais pourrait signaler un ralentissement de la baisse des taux d'intérêt

* Le dollar maintient ses gains, le yen est sur la défensive pour l'instant

LONDRES, 18 mars (Reuters) - Les marchés à terme de Wall Street ont progressé à l'approche d'une série de réunions des banques centrales cette semaine qui pourraient voir la fin de l'argent gratuit au Japon et un ralentissement des baisses de taux aux Etats-Unis.

A 1215 GMT, le S&P 500 e-minis EScv1 était en hausse de 40 points, soit 0,8%, et le Nasdaq 100 e-minis NQcv1 était en hausse d'environ 219 points, soit 1,2%.

La Réserve fédérale américaine est considérée comme certaine de maintenir les taux à 5,25-5,5 %, mais il est possible qu'elle signale une perspective de politique plus élevée pour longtemps, étant donné la rigidité de l'inflation à la fois au niveau des consommateurs et des producteurs.

"Les données américaines récentes indiquent des étapes graduelles vers une augmentation des risques d'inflation", a déclaré Dana Malas, stratège à la banque SEB, dans une note.

"Il est illusoire de penser que le chemin vers les 2 % sera sans embûches ; les revers sont inévitables. Les forces désinflationnistes sont toujours plus fortes que les pressions inflationnistes", a-t-elle ajouté.

La probabilité d'une baisse des taux américains dès le mois de juin est tombée à 56 %, contre 75 % une semaine plus tôt, et le marché n'a intégré que 72 points de base d'assouplissement pour 2024, contre plus de 140 points de base il y a un mois.

Cela a fait grimper les rendements des bons du Trésor à deux ans à 4,71 %, après une hausse de 24 points de base la semaine dernière, tandis que les rendements à 10 ans s'établissaient à 4,308 %.

On s'attend également à ce que la Fed commence à discuter cette semaine de la manière dont elle pourrait ralentir le rythme de ses ventes d'obligations, peut-être en le réduisant de moitié à 30 milliards de dollars par mois.

Un certain nombre d'autres banques centrales, notamment au Japon, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Norvège, en Australie, en Indonésie, à Taïwan, en Turquie, au Brésil et au Mexique, se réunissent également cette semaine et, bien que l'on s'attende à ce que la plupart d'entre elles ne changent pas d'avis, les surprises ne manquent pas.

Mardi, le Japon pourrait mettre fin à la plus longue période de taux d'intérêt négatifs de l'histoire, après que ses entreprises ont décidé de procéder aux plus importantes augmentations de salaire depuis 33 ans.

Toutefois, il est possible que la Banque du Japon attende sa réunion d'avril, étant donné qu'elle publiera alors des prévisions économiques actualisées.

Quelle que soit l'issue de la décision politique de cette semaine, les analystes d'UBS ne s'attendent pas à de grands mouvements sur les marchés après le résultat.

"Avec les différents rapports des médias et les discours quelque peu hawkish des membres du conseil d'administration, la révision de la politique a probablement déjà été intégrée dans les prix", a déclaré une note de Masamichi Adachi, économiste chez UBS.

Les marchés supposent actuellement que la BOJ augmentera ses taux à un rythme d'escargot et qu'un taux de 0,27 % est prévu d'ici décembre, contre -0,1 % actuellement.

Lundi, la banque centrale du Japon a déclaré qu'elle mènerait une opération non programmée d'achat d'obligations, vraisemblablement pour prévenir toute hausse significative des rendements et éviter la volatilité du marché.

Cela pourrait avoir ajouté aux vents contraires qui ont poussé le yen à la baisse la semaine dernière, avec un dollar en hausse à 149,09 yens. L'euro s'est maintenu à 1,0902 $ à 1222 GMT, ayant baissé de 0,5% la semaine dernière et s'éloignant d'un sommet de 1,0963 $.

Plus tôt dans la journée, les marchés asiatiques ont clôturé en hausse après que les données chinoises aient dépassé les attentes.

Le Nikkei japonais a clôturé en hausse de 2,7%, tandis que l'indice des valeurs sûres de Shanghai a terminé en hausse d'environ 1%.

DE L'AUTRE CÔTÉ DE L'ATLANTIQUE

Les actions européennes se sont stabilisées après avoir augmenté de 0,1% à l'ouverture, parallèlement à l'indice MSCI le plus large, qui était en hausse de 0,2% à 1222 GMT.

La Banque d'Angleterre se réunit jeudi et devrait maintenir ses taux à 5,25 % alors que la croissance des salaires se ralentit, tandis que les marchés voient une chance que la Banque nationale suisse puisse assouplir ses taux cette semaine.

L'ascension du dollar et des rendements n'a pas eu d'effet sur l'or, qui a augmenté de 0,3 % à 2 162,69 $ l'once, après avoir chuté de 1 % la semaine dernière et s'être éloigné de ses plus hauts niveaux historiques.

Les prix du pétrole se sont améliorés après que l'Agence internationale de l'énergie a revu à la hausse son estimation de la demande de pétrole pour 2024, alors que les perspectives d'approvisionnement ont été assombries par les grèves ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes.

Le Brent a gagné 29 cents à 85,63 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 32 cents à 81,36 dollars le baril.