Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers évoluent sans direction claire vendredi, jaugeant les différents risques qui pèsent sur l'économie, notamment en France où les inquiétudes politiques ne s'estompent pas et au Japon après la réunion de la banque centrale.

En Europe, les indices boursiers n'arrivent pas à rebondir vendredi, malgré une ouverture dans le vert pour certains. La vague de vente massive se poursuivait à Paris, qui cède 0,76% vers 09h40, et affiche une perte de 4,39% depuis le début de la semaine et l'annonce d'élections législatives anticipées.

Londres (+0,09%) et Francfort (-0,08%) étaient proches de l'équilibre, tout comme l'indice paneuropéen élargi Stoxx 600 (+0,02%). Milan cédait 0,74%.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de la France à dix ans était stable autour de 3,16% vers 07H30 GMT, mais l'équivalent allemand reculait légèrement (2,43%), ce qui creuse encore plus l'écart entre les deux.

Cet écart - ou "spread" - entre les deux taux est un indicateur de mesure de la confiance des investisseurs dans la France et ses perspectives économiques de long terme. Il se situe vers 07H30 GMT à 0,72 point de pourcentage, au plus haut depuis 2017 et son amplification sur la semaine est la plus importante depuis 2020.

En Asie, Tokyo a grappillé 0,24%, mais le yen recule par rapport aux principales autres devises.

La Banque du Japon (BoJ) a annoncé vendredi qu'elle allait réduire ses achats massifs d'obligations publiques japonaises mais sans fournir de détails à ce stade. Un "plan détaillé" sur "un an ou deux" sera donné après sa prochaine réunion fin juillet.

Les investisseurs "avaient digéré des informations de presse sur l'intention de la BoJ de réduire ses achats obligataires" ces dernières semaines, donc ses annonces de vendredi étaient "le minimum syndical", a réagi Shunsuke Kobayashi, chef économiste chez Mizuho Securities, interrogé par l'AFP.

"C'est une déception pour ceux qui s'attendaient à plus de clarté" sur l'ampleur de la réduction de son programme d'achats, d'où le repli du yen et des rendements obligataires nippons dans l'immédiat, a-t-il ajouté.

Le yen reculait de 0,58% vis-à-vis du dollar à 157,96 yens pour un dollar.

La Bourse de Hong Kong cédait 0,71% dans les derniers échanges, Shanghai grappillait 0,12% et Bombay gagnait 0,21%% vers 07H35 GMT.

Jeudi, des indicateurs montrant un ralentissement de l'inflation américaine et une baisse des tensions sur le marché de l'emploi ont permis aux indices américains Nasdaq et S&P 500 de décrocher, d'un souffle, un nouveau record en clôture jeudi.

Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank a constaté "une nette divergence entre les sentiments à l'égard des actions européennes et américaines cette semaine", avec d'un côté un "environnement politique tendu" et "des nuages sombres [qui] s'amoncellent près des sommets du Stoxx 600", l'indice européen élargi, tandis que "l'appétit pour les actions américaines reste solide, en particulier pour les valeurs technologiques".

"Cette divergence peut encore s'accentuer", selon l'analyste.

Vendredi seront publiés les chiffres définitifs de l'inflation de mai en France et au Portugal, et des prises de paroles de banquiers centraux européens figurent à l'agenda.

Kirin amasse sans mousse

Le géant nippon de la bière, Kirin, prévoit de lancer une offre publique d'achat sur le groupe japonais de cosmétiques Fancl afin de diversifier ses activités au-delà du houblon, selon des informations du quotidien Nikkei. Kirin, qui possède déjà 33% de Fancl, souhaite investir 1,3 milliard de dollars pour acquérir les parts restantes d'ici la fin de l'année, d'après le journal.

Dans un communiqué publié vendredi matin, Kirin a déclaré ne pas être à l'origine de ces informations, ajoutant que la question devait être discutée lors d'un conseil d'administration dans la journée. Son action a reculé de 1,53% à Tokyo.

Pétrole et euro en baisse

Les prix du pétrole baissaient vers 07H20 GMT. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août cédait 0,42%, à 82,39 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, à échéance en juillet, perdait 0,52% à 78,20 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro reculait de 0,22% par rapport à l'euro à 1,0713 dollar pour un euro.

Le bitcoin grappillait 0,40% à 66'944 dollars.

afp/jh