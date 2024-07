Les prix de gros au Japon se sont probablement accélérés en juin, selon un sondage Reuters vendredi, reflétant un mélange de faiblesse du yen, d'augmentation des factures d'importation de produits de base et de hausse des coûts de transport accumulant des pressions inflationnistes liées aux coûts sur l'économie dépendante du commerce.

Des données séparées devraient montrer la semaine prochaine que les commandes de machines de base ont rebondi en mai par rapport au mois précédent, selon le sondage, ce qui serait une source de soulagement pour les décideurs politiques qui s'inquiètent des perspectives de dépenses en capital.

L'indice des prix des biens des entreprises japonaises (CGPI), une mesure des prix que les entreprises se facturent entre elles, a probablement augmenté de 2,9 % en juin par rapport à l'année précédente, et s'est accéléré par rapport au mois précédent (2,4 %), selon le sondage réalisé auprès de 17 économistes.

Les données sur l'inflation seront examinées de près par la banque centrale qui, en mars, a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2007 et a décidé, le mois dernier, de réduire ses achats de dette publique dans le cadre de la normalisation de sa politique monétaire.

"En plus de l'affaiblissement du yen, les prix du pétrole brut et d'autres matières premières ont rebondi au début du printemps, ce qui va maintenant exercer une pression à la hausse sur les prix des importations, se répercutant sur les produits industriels liés à l'énergie et aux matériaux", a déclaré Takeshi Minami, économiste en chef à l'Institut de recherche Norinchukin.

Les restrictions logistiques causées par la crise du Moyen-Orient et les restrictions nationales sur les heures de travail des chauffeurs routiers font également augmenter les coûts de transport, a déclaré M. Minami.

Les commandes de machines de base, un indicateur avancé des dépenses en capital, ont probablement augmenté de 0,8 % d'un mois sur l'autre en mai, se redressant quelque peu après une chute de 2,9 % en avril, selon le sondage.

La Banque du Japon publiera les données de l'IPCG à 8h50 le 10 juillet (2350 GMT, 9 juillet). Les données sur les commandes de machines, une série de données volatiles qui sert d'indicateur avancé des dépenses en capital pour les six à neuf mois à venir, sont attendues à 8h50 le 11 juillet (2350 GMT, 10 juillet).

Séparément, les données du compte courant du ministère des Finances prévues le 8 juillet à 8h50 (7 juillet, 2350 GMT) devraient montrer un excédent de 2,4539 trillions de yens (15,28 milliards de dollars) en mai, par rapport à l'excédent de 2,0505 trillions de yens du mois précédent.

(1 $ = 160,6200 yens)