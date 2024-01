Les perspectives de voir la Banque du Japon (BOJ) mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs ce mois-ci se sont éteintes, ont déclaré unanimement les économistes dans un sondage Reuters, citant les récents commentaires pessimistes du chef de la banque centrale.

Cela reflète l'opinion de plus en plus répandue sur le marché qu'un départ des paramètres monétaires ultra-libres du pays, une aberration mondiale, nécessite de la patience alors que la BOJ évalue l'impact du tremblement de terre du 1er janvier sur la péninsule de Noto et les tendances sur les hausses de salaires dans les entreprises japonaises.

Aucun des 29 économistes interrogés du 9 au 16 janvier n'a déclaré que la BOJ abandonnerait la politique fixant le taux de dépôt à court terme du Japon à moins 0,1 % lors d'une réunion la semaine prochaine. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 14 %, soit quatre économistes sur 28, qui s'attendaient à un changement lors d'une enquête réalisée en décembre.

Un seul économiste, de JPMorgan, a envisagé la possibilité que la BOJ commence à mettre fin au régime monétaire accommodant en janvier en modifiant ses prévisions.

Le mois dernier, le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré à la chaîne publique NHK qu'il ne se précipitait pas pour rompre avec la politique monétaire ultra-libre, soulignant que le risque d'une accélération de l'inflation et d'un dépassement de la barre des 2 % était faible.

Au total, 82 % des économistes prévoient, dans leurs prévisions de fin de trimestre, que la politique de taux négatifs prendra fin d'ici à la fin de 2024, ce qui représente une légère baisse par rapport aux 84 % du sondage précédent.

Le mois d'avril reste le premier choix des économistes pour l'abandon de la politique de taux négatifs, selon 69 % d'entre eux, soit 20 sur 29, qui ont répondu à une question supplémentaire.

Trois ont choisi juillet et trois autres 2025 ou plus tard, tandis que deux ont opté pour mars et un pour octobre.

Environ 62 % des économistes ont déclaré que le tremblement de terre de magnitude 7,6 qui a frappé la péninsule de Noto n'aurait pas d'incidence sur le calendrier du changement de politique, mais 14 %, soit quatre des 29 répondants, ont déclaré qu'il en aurait.

"L'obstacle à la levée des taux d'intérêt négatifs en janvier semble avoir été levé", a déclaré Satoshi Takase, analyste chez Mizuho Securities.

DE GRANDS ESPOIRS POUR LES HAUSSES DE SALAIRES

Par ailleurs, les économistes interrogés anticipent une amélioration des perspectives en matière d'augmentation des salaires, un point crucial pour la BOJ lorsqu'elle décide de sa politique.

Dans l'enquête de ce mois, 90 % des personnes interrogées ont prédit que la croissance des salaires et les augmentations des salaires de base en moyenne pour la prochaine année fiscale commençant en avril dépasseraient les 3,58 % de cette année fiscale dans les grandes entreprises japonaises, contre 74 % lors de la dernière enquête en novembre.

Le pourcentage a également augmenté pour les entreprises japonaises en général, y compris les petites et moyennes entreprises, avec 77 % des économistes qui s'attendent à une augmentation plus importante, contre 65 % en novembre.

"L'élan en faveur d'augmentations salariales consécutives s'accroît, bien que principalement parmi les grandes entreprises, car les bénéfices des entreprises sont fermes principalement chez les grands fabricants et les augmentations salariales sont nécessaires pour gagner la compétition pour le personnel talentueux", a déclaré Mari Iwashita, économiste en chef du marché chez Daiwa Securities.

L'élan pour les augmentations de salaires s'est renforcé plus tôt cette année qu'en 2023, mais les perspectives semblent incertaines, a déclaré la BOJ la semaine dernière.

Les grandes entreprises ont accepté leurs plus fortes augmentations de salaire en un quart de siècle lors des négociations annuelles de l'année dernière pour faire face au resserrement du marché de l'emploi et pour compenser les employés pour l'augmentation du coût de la vie.

(Pour d'autres articles de la série de sondages Reuters sur les perspectives économiques mondiales à long terme :)