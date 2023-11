Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont continué à baisser jeudi, à l'instar des rendements du Trésor américain, le jour même où une vente aux enchères de titres japonais à 30 ans a surpris par la bonne tenue de la demande.

Le rendement des JGB à 30 ans a connu la baisse la plus importante, perdant 4 points de base (pb) pour atteindre son plus bas niveau depuis le 16 octobre, à 1,725%, à la suite de l'adjudication.

Le rendement du JGB à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis trois semaines, à 0,83 %.

Les résultats de la vente ont été "plus forts que prévu", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour le Japon chez Mizuho Securities, ajoutant qu'il est possible que les résultats soient en partie dus à des investisseurs étrangers cherchant à fermer leurs positions courtes avant la fin de l'année.

"Il est clair que de nombreux acteurs du marché ont sous-estimé les besoins de couverture des positions courtes.

La queue - la différence entre l'offre la plus basse et l'offre moyenne, et une mesure de la demande - était de 0,20 yen, par rapport à 0,50 yen lors de l'adjudication du mois dernier, qui a vu la demande la plus faible en plus de quatre ans.

Plus l'écart est faible, plus la demande est forte, et inversement.

Ailleurs, sur le segment super-long, le rendement du JGB à 20 ans a baissé de 3 points de base pour atteindre 1,55 %.

Le rendement à cinq ans a légèrement baissé à 0,405 %.

Les rendements des obligations d'État japonaises ont baissé presque tous les jours cette semaine, suivant la baisse de leurs homologues américains, les acteurs du marché pariant de plus en plus sur le fait que la Réserve fédérale approche de la fin de son cycle de hausse des taux d'intérêt. Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans oscillait dernièrement autour de 4,49 %.

Par ailleurs, un résumé des opinions de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon des 30 et 31 octobre, publié jeudi, a montré que certains décideurs politiques ont appelé le mois dernier à la nécessité de commencer à réduire progressivement les mesures de relance massives.

Le résumé a mis en évidence un récent "changement dans les communications (de la BOJ)", avec un accent plus important sur les nouvelles économiques positives que par le passé et des attentes plus élevées pour les négociations salariales de printemps de l'année prochaine, a déclaré Stefan Angrick, directeur associé et économiste principal chez Moody's Analytics au Japon.

"On peut dire que cela prépare le terrain pour un resserrement de la politique monétaire.

La BOJ a maintenu ses objectifs de taux d'intérêt très bas inchangés lors de sa réunion de politique monétaire la semaine dernière, mais a modifié le contrôle de la courbe de rendement (YCC) pour desserrer son emprise sur les taux d'intérêt à long terme. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Janane Venkatraman)