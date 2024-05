Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont augmenté vendredi dans le cadre d'une vente aux enchères tiède pour les obligations à 30 ans, les investisseurs continuant à rechercher des niveaux appropriés à la suite des minutes hawkish de la Banque du Japon (BOJ).

Le rendement des JGB à 10 ans, qui évolue inversement aux prix des obligations, a augmenté de 0,5 point de base (pb) à 0,910% après la publication des résultats de l'adjudication.

Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 2,5 points de base à 1,995%.

Les chiffres ont montré une faible demande pour l'obligation à très long terme, avec un écart d'adjudication, l'écart entre le prix le plus bas et le prix moyen, de 0,30 yen. C'est beaucoup plus que les 0,13 yens du mois précédent.

Le ratio offre/couverture était un peu plus faible à 3,25 contre 3,47 en avril, ce qui indique également une baisse de l'appétit.

La vente aux enchères intervient un jour après la publication par la BOJ d'un résumé des opinions émises lors de sa réunion d'avril, qui a montré que certains membres du conseil voyaient la possibilité d'une augmentation des taux d'intérêt plus rapide que prévu.

Le résumé mentionnait également des réductions possibles des montants d'achat d'obligations de la banque centrale à l'avenir.

"Cela a nui à l'appétit pour les obligations", a déclaré Yoshiro Sato, économiste chez Resona Holdings.

"Les attentes selon lesquelles la BOJ maintiendrait le montant actuel de ses achats ont soutenu le marché.

Les investisseurs en JGB ont surveillé de près les indications selon lesquelles la BOJ pourrait réduire ses achats. La banque a été un acheteur agressif d'obligations pour défendre sa politique de taux très bas, et elle possède environ la moitié de l'ensemble du marché.

De nombreux acteurs du marché s'attendent à ce que la BOJ relève ses taux dans le courant de l'année, certains estimant que cette décision pourrait intervenir dès le mois de juillet.

Les avis sont partagés quant au nombre de hausses de taux que la banque centrale effectuera par la suite.

Le rendement du JGB à deux ans, qui est très sensible à la politique de la BOJ, a légèrement augmenté de 0,5 pb pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines, à savoir 0,315 %.

Le rendement à cinq ans a augmenté de 0,5 pb pour atteindre 0,520 %.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 1,5 pb à 1,695%. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Brigid Riley ; Edition de Sonia Cheema)