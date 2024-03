Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) sont restés proches des plus hauts de trois mois atteints plus tôt vendredi, tandis que le yen n'a guère réagi après que le plus grand groupe syndical du pays, Rengo, a annoncé une forte augmentation de salaire de 5,28 %, bien plus élevée que les attentes du marché.

L'annonce de l'accord salarial de Rengo, qui représente environ 7 millions de travailleurs dans certaines grandes entreprises, renforce les attentes de la Banque du Japon (BOJ) qui mettra fin à son programme de relance de dix ans lors de sa prochaine réunion de politique générale les 18 et 19 mars.

Les analystes avaient précédemment estimé les augmentations à environ 3,9 % cette année, après la hausse de 3,6 % de l'année dernière, qui constituait elle-même un sommet en trois décennies.

La BOJ débattra de la fin de sa politique de taux d'intérêt négatifs la semaine prochaine si l'enquête préliminaire de vendredi donne de bons résultats, ont déclaré des sources à Reuters. Entre-temps, Jiji Press a rapporté que la BOJ prenait des dispositions finales pour mettre fin aux taux négatifs la semaine prochaine.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a été coté à 0,785% après l'annonce, et avait auparavant atteint 0,795%, son plus haut niveau depuis décembre.

Le yen, qui a atteint son plus haut niveau en cinq semaines face au dollar la semaine dernière, était coté à 148,42 pour un dollar.

Les contrats à terme sur la moyenne des actions Nikkei arrivant à échéance à la mi-juin étaient en hausse de 0,47% à 38 470. Le marché boursier a clôturé en baisse de 0,26 % vendredi et a augmenté de plus de 15 % cette année.

Le marché a déjà intégré la fin de la politique de taux négatifs, ce qui a fait grimper le rendement des bons du Trésor japonais à un an à son plus haut niveau depuis près de dix ans.