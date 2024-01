Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont augmenté mercredi, le compte rendu de la réunion de janvier de la Banque du Japon confortant l'opinion des acteurs du marché selon laquelle la banque centrale a pris un virage hawkish.

En plus de discuter en janvier de la probabilité d'une sortie à court terme des taux d'intérêt négatifs, le résumé a montré que les décideurs politiques de la BOJ ont discuté des scénarios possibles pour l'élimination progressive du programme de relance massif de la banque.

Le rendement de référence du JGB à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 0,735 %, après avoir atteint 0,750 % immédiatement après la publication du compte rendu dans la matinée en Asie. Les contrats à terme sur le JGB à 10 ans ont baissé de 0,25 yen à 146,19.

Le rendement du JGB à deux ans a augmenté de 2,5 points de base à 0,095%, son plus haut niveau depuis le 11 décembre.

Le résumé des opinions "a été hawkish, et peut-être plus hawkish que les gens attendaient dans deux aspects", a déclaré Naka Matsuzawa, stratégiste macro en chef chez Nomura.

"Davantage d'opinions soutiennent les changements de politique à court terme... mais ce qui est le plus remarquable pour moi, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions... sur les mesures autres que le NIRP (politique de taux d'intérêt négatif)", a-t-il déclaré.

Dans le cadre de son programme de relance massif, la banque centrale du Japon guide les taux d'intérêt à court terme à -0,1 % et le rendement des obligations à 10 ans autour de 0 %. Elle achète également des obligations d'État et des actifs à risque dans le cadre de ses efforts pour relancer la croissance et atteindre son objectif d'inflation de 2 %.

Outre le calendrier de la fin des taux d'intérêt négatifs, l'attention du marché obligataire japonais se concentre sur la date à laquelle la banque démantèlera le contrôle de la courbe des taux (YCC) et réduira encore ses achats de JGB.

Le rendement à cinq ans a augmenté de 2,5 points de base pour atteindre 0,310 %.

Du côté des obligations à long terme, les rendements des JGB à 20 ans et à 30 ans ont tous deux augmenté de 1,5 point de base, s'établissant respectivement à 1,530 % et à 1,820 %.

Le rendement du JGB à 40 ans a augmenté de 1 pb pour atteindre 2,050 %. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Sonia Cheema)