Les rendements des obligations d'État japonaises ont atteint des sommets de plus de dix ans pour certaines échéances jeudi, suivant la hausse des rendements américains dans la nuit, tout en bénéficiant du soutien de la Banque du Japon, qui s'est montrée plus optimiste.

Le rendement du JGB à cinq ans a atteint 0,525% pour la première fois depuis avril 2011 avant de se détendre légèrement à 0,515% à 0253 GMT, en hausse de 3,5 points de base par rapport à mercredi.

Le rendement à 30 ans a touché les 2% pour la première fois depuis février 2013, et était en dernier lieu à 1,995%, une avancée de 3,5 points de base.

Le rendement du JGB à 10 ans était en hausse de 3,5 points de base à 0,91%, après avoir atteint plus tôt 0,92%, se rapprochant du plus haut de près de six mois du mois dernier de 0,93%.

Les rendements équivalents du Trésor américain s'établissaient à environ 4,5 % dans les échanges asiatiques jeudi, après avoir fortement rebondi depuis le plus bas de près d'un mois de 4,42 % atteint mardi dans la nuit.

Les investisseurs ont essayé d'évaluer les chances d'une réduction des taux de la Réserve fédérale cette année dans un contexte d'inflation obstinément élevée, bien que les données sur l'emploi plus froides que prévu la semaine dernière aient donné un peu de répit aux haussiers des obligations. Le rendement de référence a atteint un pic de près de six mois de 4,739% le 25 avril.

Localement, les minutes de la dernière réunion politique de la BOJ en avril ont montré que les fonctionnaires sont devenus majoritairement hawkish, avec de nombreux appels à la nécessité d'augmenter régulièrement les taux d'intérêt pour prévenir les risques de dépassement de l'inflation.

Le gouverneur Kazuo Ueda avait alors adopté un ton plus équilibré, déclarant que la banque centrale relèverait ses taux en fonction des données économiques à venir, tout en s'abstenant de donner des indices sur la date d'une nouvelle hausse des taux ou d'une réduction des achats mensuels d'obligations. En mars, la BOJ a relevé ses taux pour la première fois depuis 2007.

"Le gouverneur Ueda a changé de ton pour devenir plus optimiste, mais tant que son message ne sera pas cohérent, les marchés auront du mal à trouver les bons niveaux pour les rendements", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef du bureau japonais, Mizuho Securities.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 3,5 points de base à 1,69% jeudi.

Le rendement du JGB à deux ans a augmenté de 2,5 points de base à 0,305%.

Les contrats à terme sur le JGB à 10 ans ont baissé de 0,32 yen à 144,24. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Rashmi Aich)