Les rendements des obligations d'État japonaises ont augmenté lundi, car les données relatives à une augmentation rapide des salaires ont alimenté les paris en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté de 2 points de base (pb) pour atteindre 1,085%. Le rendement à cinq ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre 0,595%.

Les travailleurs japonais ont vu leur salaire de base moyen augmenter de 2,5 % en mai, le rythme le plus rapide depuis 31 ans, selon les données du gouvernement, alors que les augmentations de salaire exceptionnelles proposées par les entreprises lors des négociations salariales annuelles ont pris effet.

"Le résultat des négociations salariales "shunto" s'est reflété dans les salaires, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles la BOJ pourrait bientôt augmenter les taux d'intérêt", a déclaré Katsutoshi Inadome, stratège principal chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Les salaires sont la clé de la date à laquelle la banque centrale pourrait relever les taux d'intérêt.

À la mi-mars, les travailleurs des principaux syndicats du pays ont conclu un accord sur une augmentation de salaire de 5,25 % à l'issue des négociations salariales annuelles connues sous le nom de "shunto". La BOJ a ensuite pris la décision historique de mettre fin aux taux d'intérêt négatifs et à la politique de contrôle de la courbe des rendements.

La BOJ a déclaré lundi que les hausses de salaires s'étendaient aux plus petites entreprises dans les zones régionales, qui s'efforcent de conserver ou d'embaucher des travailleurs.

"Mais tant que le marché ne connaîtra pas les détails de la décision politique de la BOJ qui sera prise dans le courant du mois, le rendement des JGB à 10 ans ne dépassera pas un récent pic de 1,1 %", a déclaré M. Inadome.

La BOJ tiendra sa prochaine réunion de politique générale les 30 et 31 juillet, au cours de laquelle elle dévoilera les détails de ses plans d'achat d'obligations et publiera de nouvelles prévisions trimestrielles de croissance et de prix qui serviront de base à la prise de décision de la future politique monétaire.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 1 pb pour atteindre 1,940%.

Le rendement du JGB à 30 ans est resté stable à 2,200%.

Le rendement du JGB à deux ans est également resté stable à 0,34 %.