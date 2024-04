Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont eu du mal à trouver une direction claire jeudi, alors que les investisseurs attendaient plus d'indices sur les trajectoires des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon (BOJ) avant les données économiques américaines clés et la décision de politique de la BOJ.

Le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 0,5 point de base (pb) à 0,890%, à son plus haut niveau depuis le 13 novembre, alors que la BOJ entame sa réunion de politique générale de deux jours.

Bien que l'on s'attende à ce que la BOJ reste sur ses positions lors de sa réunion d'avril, il est probable qu'elle prévoie que l'inflation restera autour de son objectif de 2 % pour les trois prochaines années dans ses nouvelles prévisions.

La chute du yen à son plus bas niveau depuis 34 ans pourrait toutefois obliger le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, à suivre une ligne délicate dans l'orientation de la politique monétaire.

La monnaie japonaise a atteint jeudi son plus bas niveau depuis 34 ans, à 155,45 contre le dollar américain, suscitant de nouvelles inquiétudes quant à l'éventualité d'une intervention de la part de Tokyo.

Le rendement du JGB à deux ans, qui est très sensible à la politique de la BOJ, ayant déjà augmenté de près de 0,3 %, le marché a probablement déjà intégré une nouvelle hausse des taux en juillet, a déclaré Makoto Suzuki, stratège obligataire senior chez Okasan Securities.

"Mais s'il y a un changement dans l'économie américaine au cours de ces trois mois, cela pourrait changer, donc nous surveillons essentiellement l'économie américaine", a-t-il ajouté.

Le rendement du JGB à deux ans a baissé de 0,5 pb à 0,295 % jeudi, après avoir atteint 0,3 %, son niveau le plus élevé depuis juillet 2009, plus tôt cette semaine.

L'attention sera également portée sur les données du produit intérieur brut du premier trimestre des États-Unis, attendues plus tard dans la journée de jeudi, et sur les dépenses de consommation personnelle pour le mois de mars, attendues vendredi.

Ailleurs sur le court terme, le rendement à cinq ans a augmenté de 0,5 pb à 0,495%.

Le rendement du JGB à 20 ans a baissé de 0,5 pb à 1,650%, tandis que le rendement du JGB à 30 ans a baissé de 1,5 pb à 1,935%.

Le rendement du JGB à 40 ans a glissé de 2 points de base à 2,275 %. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)