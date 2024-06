Les rendements des obligations d'État japonaises ont diminué mercredi, suivant la baisse des rendements du Trésor avant les données clés sur l'inflation américaine et la décision de la Réserve fédérale plus tard dans la journée.

La baisse a toutefois été limitée par l'annonce imminente de la politique de la Banque du Japon (BOJ) vendredi, les traders et les analystes s'attendant à une tendance hawkish de la part de l'autorité monétaire locale.

Le rendement du JGB à 10 ans a baissé de 2,5 points de base (pb) à 0,995%, repassant sous la barre psychologique de 1% pour la première fois cette semaine.

Les marchés obligataires mondiaux ont été volatils ces dernières semaines, les données macroéconomiques américaines passant d'une force inattendue à une faiblesse surprenante et vice-versa, obligeant à faire volte-face sur les probabilités de réduction des taux de la Fed cette année.

Dans le même temps, un consensus s'est établi pour que la BOJ réduise ses achats mensuels d'obligations lors de cette réunion ou signale son intention de le faire prochainement, à la suite de plusieurs rapports médiatiques faisant allusion à une telle issue.

Les responsables de la BOJ sont devenus plus optimistes depuis le début du mois de mai, car la chute du yen à son plus bas niveau depuis 34 ans, à 160,245 pour un dollar, a menacé les espoirs d'un cycle vertueux d'inflation modérée et d'augmentation régulière des salaires.

La devise reste proche de ce niveau, s'échangeant pour la dernière fois à 157,23.

"La BOJ pensera qu'elle doit faire ou dire quelque chose lors de cette réunion, compte tenu de la pression à la baisse persistante sur le yen", a déclaré Masayuki Kichikawa, stratège macroéconomique en chef chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Je ne suis pas sûr qu'ils réduisent réellement leurs achats ou qu'ils signalent une plus grande flexibilité des rendements à long terme lors de cette réunion", a-t-il ajouté. "Il s'agit d'une décision très serrée.

Quoi qu'il en soit, la tendance pour les JGB devrait être une pentification de la courbe des rendements, menée par une augmentation des rendements à très long terme, a déclaré M. Kichikawa.

Le rendement à 10 ans du Japon a atteint un pic de 13 ans à 1,1 % à la fin du mois de mai, mais ce niveau "n'est pas le point final" sur un horizon de plusieurs mois, a déclaré M. Kichikawa.

Le rendement des JGB à deux ans a baissé de 2 points de base à 0,345% mercredi, tandis que le rendement à cinq ans a perdu 2 points de base à 0,570%.

Le rendement à 20 ans a baissé de 1,5 point de base à 1,810%. Le rendement à 30 ans a perdu 2 points de base à 2,155 %. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Sonia Cheema)