Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La décision de politique monétaire de la Banque du Japon et les remarques du gouverneur Kazuo Ueda domineront les marchés asiatiques mardi et donneront peut-être aux investisseurs un aperçu de l'ampleur des divergences entre la Banque du Japon et les autres grandes banques centrales l'année prochaine. Alors que les marchés estiment que la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre sont à la fin de leur cycle de hausse et s'orientent vers des baisses de taux d'intérêt l'année prochaine, la BOJ sort à peine d'années de taux négatifs et d'une politique ultra-libre. Si personne ne s'attend à ce que la BOJ relève ses taux mardi, cette décision historique pourrait intervenir plus tôt que prévu : la BOJ a déjà surpris les marchés en modifiant sa politique de "contrôle de la courbe des taux" et est intervenue sur le marché des changes en achetant des yens, alors qui peut dire qu'elle ne relèvera pas ses taux en janvier ?

Lundi, le yen japonais s'est affaibli, l'indice boursier de référence Nikkei 225 a chuté et les obligations d'État japonaises à 10 ans ont augmenté, ce qui a fait baisser le rendement d'environ 4 points de base.

Le yen a été l'une des monnaies les plus performantes du G10 ce mois-ci en raison des spéculations de plus en plus hawkish autour de la BOJ, s'appréciant de près de 4 % par rapport au dollar depuis le début du mois. Cette appréciation fait suite à une hausse de 2,5 % le mois dernier.

La poursuite de la hausse du yen aidera la Banque du Japon dans sa lutte pour ramener durablement l'inflation vers son objectif de 2 %, et les ménages se réjouiront de la pression à la baisse exercée sur les prix des importations, mais elle nuira aux exportations, qui sont traditionnellement un moteur important de la croissance économique.

Selon les données de la Commodity Futures Trading Commission, les fonds spéculatifs sont en net déficit sur le yen depuis mars 2021, mais un changement est en cours avant le changement radical des taux d'intérêt de la BOJ, quand il aura lieu.

Les derniers chiffres de la CFTC montrent que la position courte nette des fonds est désormais la plus faible depuis quatre mois, avec 81 000 contrats. Cela représente un pari global de 7 milliards de dollars contre le yen, contre 11 milliards de dollars il y a quelques semaines. Ailleurs mardi, la Reserve Bank of Australia publie le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, au cours de laquelle elle a maintenu ses taux à 4,35 %, leur plus haut niveau depuis 12 ans.

Les actions asiatiques ont chuté de 0,5 % lundi, la plus forte baisse en deux semaines, mais c'était peut-être prévisible étant donné la hausse de 3 % à la fin de la semaine dernière après que la Fed a signalé que les hausses de taux américains étaient terminées et que l'attention se portait maintenant sur le début du cycle d'assouplissement. Sur le front des entreprises, la société japonaise Nippon Steel (5401.T) a conclu lundi un accord pour acheter U.S. Steel (X.N) pour 14,9 milliards de dollars en espèces, pariant ainsi sur le fait que U.S. Steel bénéficiera des dépenses et des incitations fiscales prévues par le projet de loi sur les infrastructures du président Joe Biden.

Bien que les actions de Nippon Steel aient perdu quelque 15 % par rapport à leur récent sommet, elles ont progressé d'environ 50 % au cours des 12 derniers mois.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Décision de la Banque du Japon

- Procès-verbal de la Banque de réserve d'Australie

- Commerce de la Nouvelle-Zélande (novembre)