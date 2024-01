Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

L'attente a été longue pour une déclaration de politique générale de deux pages, et finalement la Banque du Japon (BOJ) n'a pratiquement rien changé. La politique est restée très souple et la banque a parlé de sa lutte pour briser la "mentalité" déflationniste du peuple japonais.

Les taux restent à moins 0,1 % et le contrôle de la courbe des taux reste le même, avec la promesse habituelle d'être "patient" jusqu'à ce que l'inflation de base soit supérieure à 2 % de manière stable.

Dans cette optique, la prévision médiane des membres du conseil pour les prix à la consommation (IPC) hors produits alimentaires frais pour l'année fiscale 2024 est tombée à 2,4 %, contre 2,8 % en octobre dernier.

Les prévisions tombent ensuite à 1,8 % pour l'exercice 2025, tandis que l'IPC hors produits alimentaires frais et énergie est estimé à 1,9 %. Ni l'un ni l'autre ne semble être stable au-dessus de 2 %, ce qui soulève la question de savoir pourquoi la BOJ devrait resserrer sa politique, comme le prévoient tant d'analystes occidentaux.

Un paragraphe notable du résumé de la BOJ observe que des années de déflation signifient que "le comportement et l'état d'esprit basés sur l'hypothèse que les salaires et les prix n'augmenteront pas facilement se sont installés dans la société".

"Compte tenu de ces éléments, il est important de surveiller de près si un cycle vertueux entre les salaires et les prix s'intensifie.

Le gouverneur Kazuo Ueda aura l'occasion de développer ses perspectives lors d'une conférence de presse à 0630 GMT, et il a généralement tendance à favoriser la stabilité plutôt que le changement.

La prochaine réunion de politique monétaire n'aura pas lieu avant le 19 mars, date à laquelle les négociations salariales annuelles de cette année seront encore en cours, de sorte que toute modification des taux n'interviendra probablement pas avant la réunion du 26 avril, au plus tôt.

Cela donne aux investisseurs trois mois supplémentaires pour se livrer à des opérations de portage et rester à découvert sur le yen, tandis que le Nikkei a célébré un nouveau sommet avant de subir des prises de bénéfices.

Les marchés de Tokyo ont également bénéficié des fonds offshore fuyant la Chine et des signes indiquant que les restrictions imposées par Washington sur les ventes de technologies à Pékin entraînent une augmentation des investissements des entreprises au Japon, également connue sous le nom de "friendshoring" (littéralement "délocalisation amicale").

La pression sur les actions chinoises a déjà conduit Pékin à utiliser des fonds publics pour soutenir le marché, ce qui n'a pas empêché le Shanghai Composite de subir lundi sa plus forte baisse en une journée depuis avril 2022.

Des sources ont également déclaré à Reuters que les banques d'État avaient pris des mesures pour soutenir le yuan, tandis que la banque centrale a fixé une autre valeur ferme pour la devise plus tôt dans la session.

Le dernier rebondissement est venu d'un article de Bloomberg News selon lequel les autorités envisageraient un ensemble de mesures pour stabiliser le marché.

Il s'agirait apparemment d'utiliser environ 2 000 milliards de yuans (278,53 milliards de dollars), provenant principalement des comptes offshore des entreprises publiques chinoises, pour acheter des actions à l'intérieur du pays par l'intermédiaire du lien boursier de Hong Kong.

Cela a déclenché une reprise du Hang Seng, mais les actions de Shanghai sont restées dans le rouge, ce qui suggère un certain scepticisme du marché à l'égard de ce programme.

À Wall Street, Netflix publie ses résultats après la cloche et les attentes sont généralement optimistes, en partie grâce à la répression du partage des mots de passe et au début du partage payant dans les pays qui représentent plus de 80 % des revenus.

Le titre General Electric est également attendu, JPMorgan s'attendant à des bénéfices supérieurs à ceux de la Bourse et à des perspectives constructives pour l'année à venir, les investisseurs s'attendant à des marges aéronautiques supérieures à 19 %.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

- Confiance des consommateurs de l'UE pour janvier

- L'activité non manufacturière de la Fed de Philadelphie, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond et le climat des affaires.

- Autres résultats : P&G, Verizon, Lockheed Martin, Halliburton, J&J, 3M Corp.