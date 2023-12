Brigid Riley fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Il n'y a pas eu de surprise à la fin de la réunion de politique monétaire de décembre de la Banque du Japon mardi, qui a pris la décision largement attendue de laisser inchangés les paramètres de la politique ultra-assouplie et les orientations prospectives dovish.

Il y a encore un peu d'anticipation ce mardi, avec la conférence de presse du gouverneur de la BOJ à 15h30 (0630 GMT). Les marchés seront attentifs à toute indication que le gouverneur Kazuo Ueda pourrait donner sur la date à laquelle la banque centrale prévoit de sortir des taux négatifs à court terme.

Plus de 80 % des économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la banque centrale japonaise dise "sayonara" à sa politique aberrante d'ici à la fin de 2024, un cinquième d'entre eux estimant que cette décision cruciale pourrait intervenir dès janvier.

Il s'agira d'un défi de communication pour le chef de la BOJ, qui devrait tenter un délicat exercice d'équilibre : comment maintenir les marchés en éveil avant la première hausse de taux en plus de dix ans par l'une des banques centrales les plus dovistes au monde, sans susciter trop d'excitation.

Le yen a cédé un peu de terrain face au billet vert, tombant brièvement à 143,78 dollars dans le sillage de la décision, tandis que le Nikkei japonais s'est redressé. Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans a légèrement baissé pour atteindre 0,650 %.

Dans le même temps, l'indice MSCI Asie hors Japon s'est légèrement affaibli.

Alors que la Banque centrale du Japon s'efforce de contenir un marché prêt à exploser au moindre signe d'inversion de politique, la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale sont à nouveau confrontées à un problème d'un tout autre ordre.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, et Yannis Stournaras, franc-tireur de la BCE, se sont joints lundi à un groupe de plus en plus nombreux de responsables de banques centrales qui s'opposent aux attentes du marché concernant une baisse des taux d'intérêt au printemps.

M. Goolsbee aura une nouvelle occasion de clarifier sa position lors d'une interview en direct plus tard dans la journée de mardi. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, devrait également s'exprimer sur l'économie américaine lors d'un autre événement.

Les mises en chantier de logements aux États-Unis et la dernière estimation de l'inflation dans la zone euro en novembre figurent en tête du calendrier des publications économiques de mardi.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de la zone euro en novembre

Mise en chantier de logements aux États-Unis en novembre

Peter Kazimir, responsable de la politique monétaire de la BCE, et Andrea Enria et Frank Elderson, membres du conseil d'administration de la BCE, feront des apparitions.

Raphael Bostic et Austan Goolsbee, de la Fed, prendront la parole.

Sarah Breeden, sous-gouverneur de la BOE, chargée de la stabilité financière, prononce un discours.