Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Neuf des banques centrales du G10 devraient réduire leurs taux d'intérêt l'année prochaine. Pas le Japon.

La discussion ouverte du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, sur la difficulté de l'année à venir et sur les voies possibles pour sortir des taux d'intérêt négatifs a fait bondir les vendeurs à découvert, qui craignent que la reprise tant attendue du yen n'ait commencé.

Le yen est en hausse depuis quatre semaines consécutives pour la première fois depuis le mois de mars. Il s'est stabilisé à Tokyo vendredi, peut-être parce que les données ont montré que l'économie a ralenti plus fortement que prévu au troisième trimestre, ce qui complique les prochaines étapes de la politique monétaire.

Les obligations d'État japonaises ont été fortement vendues, ce qui a entraîné une hausse des rendements mondiaux. Le Nikkei est tombé à son plus bas niveau en un mois.

Les conséquences de taux supérieurs à zéro au Japon, et en particulier la possibilité que la Banque du Japon augmente ses taux alors que le reste du monde les réduit, pourraient être considérables, car cela pourrait déclencher un dénouement des opérations de portage et un réarrangement des flux de capitaux japonais.

La prochaine réunion de la Banque du Japon aura lieu le 19 décembre. Avant cela, la BCE, la Banque d'Angleterre et la Fed se réuniront, les marchés s'attendant à ce que les taux restent inchangés. Les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, attendus plus tard dans la journée de vendredi, clôtureront la semaine et donneront le ton aux décideurs politiques.

Une surprise à la hausse dans les chiffres de l'emploi provoquerait probablement le plus de turbulences sur les marchés, étant donné qu'une poignée d'indicateurs récents - indiquant un refroidissement du marché du travail et un ralentissement de l'inflation - ont été à l'origine d'un puissant rallye obligataire dans l'attente de réductions des taux d'intérêt.

Le calendrier européen est relativement dégarni vendredi.

Ailleurs en Asie, la banque centrale de l'Inde a maintenu son taux directeur en suspens, comme prévu. Le Service National des Pensions de Corée du Sud et la banque centrale sont en pourparlers pour étendre leur programme d'échange de devises, ont déclaré à Reuters des sources ayant une connaissance directe du dossier, et le won a fortement augmenté.

Les actions du producteur de gaz australien Santos ont augmenté de 6% et les actions de Woodside ont baissé de 0,5% après que les sociétés aient confirmé les spéculations selon lesquelles elles étaient en négociations préliminaires de fusion.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Économie : Indice des prix à la consommation (IPC) allemand, chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis.