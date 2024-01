Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La reprise des semi-conducteurs a fait le tour du monde et a presque à elle seule remis la moyenne des actions japonaises Nikkei sur la voie d'une deuxième progression hebdomadaire consécutive.

Le rebond de 1,4 % de l'indice de référence japonais n'a été dépassé que par le bond de plus de 2 % enregistré à Taïwan, où se trouve TSMC, qui a catalysé la frénésie d'achat en annonçant une croissance de plus de 20 % de son chiffre d'affaires cette année.

Toutefois, les actions de la Chine continentale et de Hong Kong ont continué à se distinguer pour de mauvaises raisons, perdant du terrain alors que le reste de la région a progressé.

Les valeurs sûres chinoises sont en passe de connaître une troisième semaine de baisse consécutive, en raison d'une reprise économique inégale et de la déception suscitée par les mesures de relance prises jusqu'à présent. Le CSI 300 a chuté à son plus bas niveau depuis près de cinq ans jeudi, et il a fallu ce qui semblait être un achat par des fonds soutenus par l'État pour le hisser à un gain de 1,4 % pour la journée.

Le Japon offre un contraste saisissant avec sa reprise de plus de 7 % depuis le début de l'année, qui le place au-dessus de ses principaux concurrents, dont la plupart sont dans le rouge en 2024.

La forte baisse du yen stimule les perspectives de bénéfices des nombreux grands exportateurs japonais, alors que la normalisation de la politique de la Banque du Japon semble s'éloigner, les données économiques montrant que les pressions sur les prix s'atténuent.

Les économistes prévoient unanimement qu'il n'y aura pas de changement à l'issue de la réunion de fixation des taux de la Banque du Japon, mardi prochain.

Entre-temps, les valeurs européennes ont déjà connu un rebond, mais il faudra bien plus que le gain de 0,59 % de jeudi pour que le STOXX 600 échappe à une perte pour la semaine.

Le forum de Davos entre dans sa dernière journée, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, est sur le podium. Cependant, elle a déjà étouffé l'enthousiasme du marché avec ses commentaires de mercredi suggérant que les réductions de taux ne se produiront pas aussi rapidement que les investisseurs l'espéraient, et il semble peu probable qu'elle revienne sur sa décision aujourd'hui.

Les marchés britanniques seront mis à l'épreuve par les données sur les ventes au détail, après qu'un taux d'inflation étonnamment élevé en milieu de semaine ait renforcé la spéculation selon laquelle la Banque d'Angleterre sera plus lente à réduire ses taux que la Fed et la BCE, ce qui a stimulé la livre sterling et envoyé les actions à des plus bas de plusieurs semaines.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés vendredi :

Ventes au détail au Royaume-Uni (décembre)

Prix à la production en Allemagne (décembre)

Ventes de logements existants aux États-Unis (décembre), sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (janvier)