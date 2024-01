Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Alors que les actions chinoises ont à nouveau été privées de stimulants, les actions japonaises n'ont pas eu besoin d'une telle aide, atteignant lundi un nouveau sommet de 34 ans pour la septième fois depuis le début de l'année et portant les gains du Nikkei pour le mois de janvier à près de 9 %.

Les analystes de Bank of America estiment que le Nikkei bénéficie de l'offre "partout sauf en Chine" et du fait que les investisseurs ont été structurellement sous-pondérés par rapport au Japon, qui représente aujourd'hui 5,5 % de l'indice mondial MSCI All Country, contre 44 % lors de son précédent sommet en 1989.

Pour les actions chinoises, cependant, la banque centrale a probablement donné le ton de la semaine en maintenant sa politique inchangée lundi, après avoir déjà déçu les colombes en renonçant à des réductions la semaine dernière, alors que l'attente était grande.

Les analystes soupçonnent la PBOC de vouloir éviter toute pression supplémentaire sur le yuan, qui s'est au moins stabilisé au-dessus de ses plus bas niveaux de deux mois ces derniers jours.

Toutefois, l'absence de mesures de relance supplémentaires n'a pas été bien accueillie par le marché boursier, où les valeurs vedettes ont atteint leur plus bas niveau depuis cinq ans et où l'on spécule que Pékin a utilisé des fonds publics pour soutenir le marché.

Au Japon, la faiblesse du yen et une marée de fonds offshore alimentent la reprise du Nikkei, encouragée par le sentiment que la Banque du Japon (BOJ) n'est vraiment pas pressée de renoncer à sa politique ultra-légère, du moins jusqu'à la fin des négociations salariales annuelles au printemps.

Un sondage Reuters réalisé auprès de 29 économistes a révélé que tous s'attendaient à ce que la Banque du Japon reste stable mardi et ne donne aucun signe d'une action prochaine. Certains pensent qu'elle agira finalement en avril, mais même cela n'est pas gravé dans le marbre étant donné que l'inflation ralentit pour atteindre les 2 %.

Les 85 personnes interrogées dans le cadre du sondage Reuters sur la BCE ne prévoient aucun changement jeudi, compte tenu des pressions exercées par les responsables politiques la semaine dernière. Près de la moitié des analystes prévoient une première baisse pour juin, alors que les contrats à terme n'impliquent plus qu'une probabilité de 20 % pour mars, mais encore d'environ 80 % pour avril.

Les marchés ont fixé un prix de 130 points de base pour 2024, en partie sur la base de la théorie selon laquelle l'inflation ralentira suffisamment pour que la BCE doive réduire ses taux afin d'empêcher la hausse des taux réels.

Les réunions de la Banque du Canada et de la Norges Bank cette semaine ne laissent présager aucun changement, mais la Turquie est considérée comme susceptible d'augmenter ses taux compte tenu de ses commentaires optimistes de la semaine dernière.

Les chances que la Réserve fédérale réduise ses taux en mars sont passées à 50-50 après une série de meilleures données sur les ventes au détail et le moral des consommateurs, mais le mois de mai reste un pari à 89 %.

Les rapports sur le PIB américain et l'indice des prix PCE de base pourraient changer l'équation, avec beaucoup de chances que l'indice PCE de base augmente de 0,2 % ou moins en décembre. Le rythme annuel pourrait passer sous la barre des 3 % pour la première fois depuis mars 2021, tandis que le rythme annualisé sur six mois est déjà légèrement inférieur à 2 %.

La semaine est également chargée en résultats, et les appétits ont été aiguisés par la mise à niveau de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) sur la demande en plein essor de puces haut de gamme utilisées dans les applications d'intelligence artificielle. Cela devrait attirer l'attention sur les résultats d'Intel et d'IBM, ainsi que sur ceux de Tesla, de Netflix, de Lockheed Martin et d'une multitude d'autres entreprises.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Les bénéfices de United Airlines et de Brown & Brown.

- Indice avancé américain pour le mois de décembre