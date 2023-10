Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques ont démarré prudemment alors que les troupes israéliennes, appuyées par des chars d'assaut, ont pénétré dans le nord de la bande de Gaza par un assaut terrestre qui a suscité de nombreux appels internationaux à la protection des civils.

Pourtant, les prix du pétrole ont baissé et les contrats à terme sur les actions américaines sont plus fermes, ce qui suggère que les investisseurs parient sur le fait que le conflit ne s'aggravera pas et n'entravera pas l'approvisionnement en pétrole, du moins pour le moment.

Le Nikkei a été le plus touché, en partie à cause des spéculations sur la possibilité que la Banque du Japon modifie, voire abandonne, sa politique de contrôle de la courbe des taux lors d'une réunion de deux jours qui s'achèvera mardi.

La banque centrale est considérée comme presque certaine de revoir à la hausse ses prévisions d'inflation, mais les analystes sont divisés sur la question de savoir si elle agira pour permettre aux rendements des obligations à 10 ans d'augmenter davantage, étant donné qu'elle a dépensé des milliards la semaine dernière pour les maintenir en dessous de 1 %.

Les rendements étaient en hausse à 0,88% lundi, ayant augmenté de 11 points de base depuis le début du mois, un mouvement majeur pour le marché, et il y a une pression sur la BOJ pour augmenter le plafond encore plus ou élargir la fourchette de négociation pour les rendements.

La plupart des rumeurs indiquent qu'elle ne bougera pas cette fois-ci, mais qu'elle discutera de la possibilité de préparer le terrain pour un éventuel changement.

De grandes institutions financières telles que la compagnie d'assurance-vie japonaise Dai-Ichi Life Insurance prévoient un changement de politique de la BOJ au début de l'année prochaine, et près des deux tiers des économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BOJ mette fin aux taux négatifs en 2024.

Toute modification entraînerait une hausse des rendements japonais et aggraverait la douleur ressentie sur le marché du Trésor, où les rendements à 10 ans ont grimpé jusqu'à 4,87 % lundi, avec peu de signes d'une offre de valeurs refuges.

Au lieu de cela, les courtiers s'inquiètent du montant des nouvelles émissions que le Trésor annoncera lors de son remboursement cette semaine, une augmentation étant presque certaine compte tenu des besoins d'emprunt du gouvernement.

Les analystes de NatWest Markets prévoient 885 milliards de dollars d'emprunts négociables au quatrième trimestre et 700 milliards au premier trimestre. Ils prévoient des augmentations de 3 milliards de dollars pour les obligations à 2, 5 et 10 ans, de 2 milliards de dollars pour les FRN, 3 et 30 ans, et de 1 milliard de dollars pour les obligations à 7, 20 et TIPS à 5 et 10 ans.

L'annonce, le 31 juillet, d'un besoin de financement de 1 007 milliards de dollars pour le troisième trimestre a fortement effrayé le marché obligataire, ce qui a entraîné une forte augmentation des volumes d'adjudication.

Il convient également de noter que les emprunts ont continué à augmenter alors même que l'économie a surpris tout le monde par sa vigueur. La croissance du PIB nominal au troisième trimestre a été de 8,5 % en rythme annualisé, le genre de rythme dont la Chine avait l'habitude de se vanter et un rythme qui devrait normalement être une aubaine pour les recettes fiscales.

La forte hausse des coûts d'emprunt sur le marché a convaincu les analystes que la Réserve fédérale ne bougera pas lors de sa réunion de politique générale cette semaine, les contrats à terme impliquant une probabilité de 97 % que les taux restent à 5,25-5,5 %.

Le marché a également intégré 165 points de base d'assouplissement pour 2024, à partir du milieu de l'année 2024.

La saison des résultats se poursuit également cette semaine avec Apple, Airbnb, McDonald's, Moderna et Eli Lilly, entre autres. Jusqu'à présent, les résultats ont été décevants, ce qui a contribué à faire reculer le S&P 500 en territoire de correction.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- La Banque du Japon entame une réunion de deux jours sur sa politique monétaire

- PIB et IPC allemands, climat des affaires dans l'UE

- Interventions de Luis de Guindos, vice-président de la BCE, et d'Erik Thedéen, gouverneur de la Riksbank

- Le Trésor annonce les estimations d'emprunt pour le quatrième trimestre et le premier trimestre 2024.