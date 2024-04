Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les valeurs technologiques devraient à nouveau influencer l'ensemble des marchés après que les prévisions peu encourageantes de Meta Platforms, la société mère de Facebook, ont déclenché un vaste mouvement de vente dans toutes les régions du monde.

Les prévisions de revenus inférieures aux prévisions de Meta, ainsi que les prévisions de dépenses plus élevées, ont fait perdre 200 milliards de dollars à sa valeur boursière et ont entraîné plusieurs de ses rivaux dans leur chute, les inquiétudes concernant le coût croissant de l'intelligence artificielle ayant pesé sur le sentiment.

Les valeurs technologiques asiatiques ont suivi le mouvement et ont baissé de 2 %, les valeurs technologiques de Taïwan et de la Corée du Sud ayant toutes deux baissé de 1 %. Tous les regards se tournent à présent vers les valeurs technologiques européennes

Les bénéfices d'Intel, d'Alphabet et de Microsoft donneront probablement une image plus complète de la manière dont les entreprises se débrouillent dans la course à l'IA.

Un jeudi riche en résultats attend les traders en Europe, avec les entreprises bancaires sous les feux de la rampe, tandis que les observateurs du yen continuent de chercher une intervention possible maintenant que la devise a franchi le niveau psychologiquement clé de 155 pour un dollar.

Deutsche Bank, BNP Paribas SA et Barclays Plc doivent publier leurs résultats et l'accent sera mis sur leur marge d'intérêt nette, en particulier avec les taux d'intérêt en Europe et au Royaume-Uni qui devraient baisser au cours du second semestre de l'année.

La banque centrale de Turquie ne réduira pas son taux directeur de 50% avant le quatrième trimestre, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes. Leur décision politique est attendue plus tard dans la journée.

Le yen a fermement franchi la dernière ligne dans le sable de 155 pour un dollar et alors que le spectre d'une intervention de Tokyo se profile, le manque de bavardage de la part du ministère des Finances pourrait peut-être enhardir les baissiers du yen.

La Banque du Japon termine sa réunion de politique générale vendredi et l'attention sera portée sur les commentaires et le ton du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda. M. Ueda veillera à éviter l'épisode de 2022, lorsque les remarques dovish de son prédécesseur avaient déclenché un plongeon du yen qui avait contraint Tokyo à intervenir, dépensant environ 60 milliards de dollars pour défendre le yen.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Événements économiques : Décision sur les taux d'intérêt en Turquie

Les bénéfices : Deutsche Bank, BNP Paribas SA, Barclays PLC, AstraZeneca PLC et J Sainsbury

Intel Corp, Microsoft, Honeywell et Alphabet