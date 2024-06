Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a déclaré lundi que les autorités prendraient les mesures appropriées en cas de mouvements excessifs sur le marché des changes, et que l'ajout du Japon à la liste de surveillance des changes du Trésor américain ne limiterait pas leur action.

S'adressant aux journalistes, M. Kanda a déclaré que les interventions sur le marché des changes ne seraient pas liées à des niveaux de change spécifiques, mais que le Japon disposait d'une marge de manœuvre politique pour garantir que les taux de change évoluent de manière stable et reflètent les fondamentaux.

"Nous réagirons fermement aux mouvements trop rapides ou motivés par les spéculateurs", a-t-il déclaré. "Si aucune mesure n'est prise face à de tels mouvements, les personnes, les entreprises et les ménages en souffriront.

Le yen a été mis sous pression après la décision de la Banque du Japon, ce mois-ci, de ne pas réduire son programme d'achat d'obligations jusqu'à sa réunion de juillet. Le dollar s'est échangé à 159,84 yens lundi.

La Banque du Japon, à la demande du ministère japonais des finances, a dépensé quelque 9 800 milliards de yens (61,64 milliards de dollars) pour sortir la monnaie d'un creux de 34 ans de 160,245 pour un dollar, atteint le 29 avril.

M. Kanda a également déclaré que la liste de contrôle des changes du Trésor américain n'avait "absolument aucun impact" sur les options politiques du Japon.

Un rapport du Trésor américain publié jeudi a ajouté le Japon à sa liste de surveillance des changes, aux côtés de six pays qui figuraient sur la liste précédente.