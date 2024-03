Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Si, il y a deux ans, vous aviez imaginé le jour où la Banque du Japon mettrait fin à son ère de taux d'intérêt négatifs, vous n'auriez probablement pas placé le yen à un niveau proche de son plus bas niveau en 34 ans, à 150 pour un dollar, ou l'indice boursier Nikkei à moins de 2 % de ses plus hauts niveaux.

Pourtant, nous y sommes - et les taux directeurs de la Banque du Japon sont à nouveau positifs pour la première fois depuis 2016, après que la BOJ a procédé à sa première hausse de taux en 17 ans lors de la réunion de mardi.

Et elle a fait fort en démantelant son régime d'argent extraordinairement facile - en supprimant les plafonds officiels des rendements obligataires et les achats de fonds d'actions.

Bien entendu, cette décision avait été annoncée depuis des semaines, voire des mois, et seul le calendrier était en cause.

Et peut-être que ce que le marché a retenu de cette réunion, c'est l'accent mis sur le maintien d'une politique "accommodante", avec des taux autour de zéro, alors qu'une reprise économique fragile maintient d'importants écarts de taux avec les autres pays du G7.

La BOJ a déclaré qu'elle poursuivrait ses achats de JGB à peu près au même niveau qu'auparavant - ce qui a fait baisser les rendements ce jour-là - même si elle réduira la limite maximale de ses achats.

La perspective de nouvelles hausses a toutefois été laissée en suspens. "Si l'inflation tendancielle augmente encore un peu, cela pourrait conduire à une augmentation des taux à court terme", a déclaré le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, sans préciser le rythme et le calendrier probables des nouvelles mesures.

Les milieux d'affaires ont salué cette décision, le président du Keidanren, le plus grand lobby des entreprises japonaises, la qualifiant de "décision politique appropriée au moment opportun".

Cependant, la hausse tant attendue étant désormais écartée, le dollar/yen a bondi à 150,62, à moins de 1 % des sommets atteints en 2022. Le Nikkei a quant à lui gagné 0,6 %, soit environ 1 % de son niveau record atteint au début du mois.

Dans le même temps, le dollar australien s'est affaibli et les actions ont terminé en hausse, la banque centrale australienne ayant fait part de sa confiance dans le retour de l'inflation dans sa fourchette cible après avoir laissé les taux directeurs inchangés à leur plus haut niveau depuis 12 ans, soit 4,35 %.

Bien entendu, tout tourne maintenant autour de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale, qui débutera plus tard dans la journée de mardi.

L'ambiance sur les marchés des taux et des devises est hawkish avant la réunion de la Fed, bien qu'il y ait eu un certain soulagement sur les rendements du Trésor au début de mardi et que les prix du pétrole se soient un peu calmés.

Grâce à l'effondrement du yen, le dollar a progressé sur l'ensemble des marchés, atteignant son plus haut niveau depuis près de trois semaines.

Toutefois, malgré l'incertitude entourant les taux d'intérêt américains, l'engouement pour l'intelligence artificielle a permis aux indices boursiers de se maintenir à flot.

Alphabet, la société mère de Google, a bondi à la suite d'un rapport médiatique selon lequel Apple est en pourparlers pour intégrer le moteur d'intelligence artificielle Gemini de Google dans l'iPhone.

Les actions de Nvidia ont augmenté de près de 1 % lors du lancement de sa conférence annuelle des développeurs, alors que les investisseurs attendaient les annonces du directeur général Jensen Huang concernant les nouvelles puces.

Mais Super Micro Computer, qui a rejoint le S&P 500 lundi, a abandonné les gains antérieurs pour clôturer en baisse de 6,4 %, ce qui en fait la plus forte baisse en pourcentage de la journée. L'action, qui a connu une hausse fulgurante ces derniers temps parce qu'elle avait misé sur l'intelligence artificielle, est toujours en hausse de plus de 252 % depuis le début de l'année.

Dans une bonne journée pour les méga-capitalisations, même Tesla a grimpé de 6 %, menant les gains en pourcentage du S&P 500, après que le constructeur de voitures électriques a déclaré qu'il augmenterait bientôt le prix de ses véhicules électriques Model Y dans certaines parties de l'Europe.

Mais l'effervescence des valeurs technologiques et des mégacapitalisations a masqué une mauvaise séance pour les petites capitalisations, le Russell 2000 terminant en baisse de 0,7 %.

Les éléments clés de l'agenda qui pourraient donner une direction aux marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

- Mise en chantier de logements en février aux États-Unis, données de janvier sur la détention de bons du Trésor à l'étranger ; données de février sur les prix à la consommation au Canada.

- Le Comité fédéral de l'open market de la Réserve fédérale américaine entame une réunion de deux jours, décision mercredi.

- Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 20 ans et des bons à 12 mois.