La Banque du Japon doit relever régulièrement ses taux d'intérêt pour se prémunir contre le risque d'une accélération de l'inflation bien au-delà de son objectif de 2 %, a déclaré Takeo Hoshi, un universitaire connaissant bien la politique monétaire du pays.

La dynamique salaires-inflation du Japon évolue d'une manière inédite dans le passé, l'intensification des pénuries de main-d'œuvre entraînant une hausse des coûts du travail et poussant davantage d'entreprises à augmenter leurs prix, a déclaré M. Hoshi, professeur d'économie à l'université de Tokyo.

Ayant mis fin à un ensemble de mesures d'assouplissement non conventionnelles en mars, la BOJ continuera à relever ses taux pour ancrer les prévisions d'inflation autour de 2 %, et commencera éventuellement à procéder à un resserrement quantitatif, a déclaré M. Hoshi lors d'une interview accordée à Reuters vendredi.

"Si la BOJ ne relève pas ses taux, l'inflation pourrait s'accélérer de manière excessive. Le type d'inflation observé aux États-Unis et en Europe pourrait très bien se produire au Japon", a déclaré Hoshi, qui entretient des liens étroits avec les responsables politiques actuels de la BOJ.

"Il existe un risque important que l'inflation dépasse l'objectif de la BOJ. C'est une chose dont la banque centrale devrait s'inquiéter à partir de maintenant", a-t-il ajouté.

M. Hoshi a refusé de dire dans quel délai la BOJ pourrait relever son taux d'intérêt par rapport aux niveaux actuels proches de zéro, mais il a déclaré que les hausses devraient être "régulières" compte tenu des risques d'inflation.

"En décidant du moment où elle modifiera sa politique, la BOJ doit également tenir compte de l'évolution de ses homologues américains et européens, car cela pourrait affecter les prix des actifs, y compris les taux de change", a-t-il déclaré.

M. Hoshi a participé à l'atelier organisé par la BOJ le 21 mai, dans le cadre d'un examen des avantages et des inconvénients de sa politique monétaire non conventionnelle passée. Il a présidé une session qui a analysé l'évolution de l'économie et des prix au Japon.

En mars, la BOJ a mis fin à huit années de taux négatifs et à une politique de plafonnement des coûts d'emprunt à long terme autour de zéro, marquant ainsi un tournant historique par rapport à sa politique de relance radicale.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale avait l'intention de relever ses taux à des niveaux considérés comme neutres pour l'économie, tant que la croissance et l'inflation évoluent conformément aux prévisions.

De nombreux acteurs du marché s'attendent à ce que la BOJ relève ses taux dans le courant de l'année, certains pariant sur une action dès le mois de juillet.

Les attentes d'une hausse des taux à court terme ont fait grimper le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans à 1,10 % jeudi, son plus haut niveau depuis juillet 2011. Le rendement de référence s'est établi à 1,065 % vendredi.

M. Hoshi a déclaré que la récente hausse des rendements à 10 ans était un "bon signe" qui montrait que la décision de la BOJ de mettre fin au contrôle des rendements obligataires permettait aux rendements d'être davantage influencés par les forces du marché.

Mais la BOJ doit être prudente dans la communication d'une stratégie de ralentissement de l'achat d'obligations, et éventuellement de vente d'obligations, car l'énorme taille de ses avoirs pourrait amplifier l'impact sur le marché, a-t-il dit.

"Une idée pourrait être que la BOJ communique sur la manière dont elle se débarrasserait de ses énormes avoirs obligataires dans, disons, 20 ans. Ce faisant, elle doit rappeler aux marchés que le plan n'est pas figé et qu'il pourrait changer en fonction des circonstances", a déclaré M. Hoshi.

L'inflation de base au Japon a atteint 2,2 % en avril, restant au-dessus de l'objectif de la banque centrale depuis plus de deux ans, les entreprises continuant à répercuter la hausse des coûts des matières premières sur les ménages.

La BOJ a souligné la nécessité de maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas jusqu'à ce que l'inflation soit davantage alimentée par des hausses de salaires soutenues et une demande intérieure robuste. M. Ueda a également déclaré que les prévisions d'inflation se situent actuellement autour de 1,5 %, ce qui est inférieur à l'objectif de 2 % de la BOJ.