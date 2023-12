La roupie indienne pourrait poursuivre ses gains de vendredi et les traders garderont un œil sur les résultats de la politique de la Banque du Japon (BOJ), tandis que les obligations suivront les mouvements des rendements du Trésor américain et des prix du pétrole.

La roupie a fortement augmenté vendredi, aidée par l'afflux de dollars américains et a atteint un sommet intrajournalier de 82,95 avant de clôturer la session à 83 pour un dollar.

L'indice du dollar a plongé de près de 2 % la semaine dernière à la suite du graphique à points de la Réserve fédérale indiquant trois réductions de taux l'année prochaine et des remarques du président de la Fed, M. Powell, selon lesquelles les décideurs politiques ont commencé à discuter des réductions de taux.

La roupie devrait s'échanger avec un "biais positif" cette semaine, a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur les devises étrangères chez SMC Global Securities.

L'unité locale est susceptible de s'échanger dans une fourchette plus forte au cours de la semaine à venir avec son soutien immédiat près de 83,20, a ajouté Biswas.

"La semaine prochaine sera cruciale", a déclaré un cambiste d'une banque privée. Si la roupie parvient à rester au-dessus de 83 pendant une semaine, alors un nouvel accès d'appréciation "sera à l'ordre du jour", a ajouté le trader.

La BOJ décidera de sa politique mardi, après que les commentaires des fonctionnaires discutant des implications de la normalisation de la politique aient alimenté la volatilité.

Les investisseurs surveilleront également les données sur l'inflation de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, attendues vendredi.

Le rendement des obligations indiennes de référence à 10 ans a baissé de 10 points de base la semaine dernière pour atteindre 7,1969 %, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de sept mois.

Les traders voient l'obligation indienne à 10 ans dans une fourchette de 7,12%-7,22% cette semaine. Les investisseurs surveilleront les prix du pétrole et les rendements des obligations américaines.

Le pétrole a augmenté la semaine dernière après avoir bénéficié des prévisions optimistes de l'Agence internationale de l'énergie sur la demande pour l'année prochaine et d'un dollar plus faible.

Les rendements du Trésor américain ont chuté, affichant la plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d'un an, les investisseurs obligataires se préparant à des réductions de taux imminentes après que la Fed soit passée à une position dovish.

Le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt a pris en compte 78 % de chances de voir la Fed réduire ses taux d'intérêt en mars, selon FedWatch de LSEG. Le marché a également intégré un assouplissement d'environ 140 points de base d'ici la fin de l'année prochaine.

Si l'anticipation d'une baisse des taux américains rassure la Reserve Bank of India (RBI) dans un contexte de ralentissement de la croissance extérieure, la RBI devra surveiller le déficit de la balance courante, a déclaré Anitha Rangan, économiste chez Equirus Group.

"Il est peu probable que la RBI soit pressée de suivre la Fed, mais elle peut utiliser des outils de liquidité pour assouplir les taux et normaliser la courbe des rendements, a-t-elle ajouté.

ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Décision de la Banque du Japon sur les taux d'intérêt - 19 décembre, mardi ** Oct. américain des mises en chantier - 19 décembre, mardi (19h00 IST) ** Déc. américain de la confiance des consommateurs - 20 décembre, mercredi (20h30 IST) ** Nov. américain des ventes de logements existants - 20 décembre, mercredi ** PIB final juillet-sept. américain - 21 décembre, mercredi (19h00 IST) (sondage Reuters 0,2% sur le mois) ** Oct. américain des demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage semaine au 11 déc. 11 - 21 déc. jeudi (19:00 p.m. IST) ** Dépenses personnelles de consommation, indice PCE de base - 22 déc. vendredi (19:00 p.m. IST) ** Biens durables - 22 déc. vendredi (19:00 p.m. IST) ** Biens durables - 22 déc. vendredi (19:00 p.m. IST) ** PIB américain - 21 déc. mercredi (19:00 p.m. IST) (Reuters poll 0,2% sur un mois) IST) ** U.S. Dec U Mich sentiment - 22 déc., vendredi (8:30 p.m. IST) ** U.S. Nov new home sales - 22 déc., vendredi (8:30 p.m. IST) (Bhakti Tambe et Jaspreet Kalra ; Editing by Mrigank Dhaniwala)