New York (awp/afp) - Le rouble fondait lundi face au dollar, plombé par la faiblesse du commerce extérieur russe et tombant au plus bas depuis mars 2022 lorsqu'il s'était effondré après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Vers 18H00 GMT, la monnaie russe valait 100,78 roubles pour un dollar (-1,83%), après avoir atteint en séance plus de 102 roubles face au billet vert.

Le rouble a été affaibli par la détérioration de la balance commerciale de la Russie, qui pâtit de la baisse des revenus liés à la vente des hydrocarbures.

Face à cette chute qui fait craindre pour le niveau de vie de nombreux Russes avec le retour de l'inflation et l'impact des sanctions internationales, la Banque centrale a annoncé la tenue mardi d'une réunion surprise sur le taux directeur.

"Le mardi 15 août 2023, une réunion du Conseil d'administration de la Banque de Russie se tiendra pour examiner la question du niveau des taux directeurs", a indiqué lundi la BCR dans un communiqué.

Une annonce sera faite dans la foulée, à 10H30 heures locales (07H30 GMT), a-t-elle précisé.

Depuis le début de l'année, le rouble a plongé de plus de 26% face au dollar.

La BCR, dont la prochaine réunion sur les taux était normalement prévue mi-septembre, va ainsi intervenir. Si elle se résout à une hausse du taux directeur, il s'agirait de la deuxième en moins d'un mois.

Elle avait en effet déjà relevé son taux principal de 7,5% à 8,5% le 21 juillet dernier, une première depuis février 2022.

En Europe, la livre britannique résistait avant une semaine chargée avec la publication d'importants indices qui pourraient orienter la politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE).

Vers 18H00 GMT, la devise britannique s'effritait de 0,02% face au billet vert, à 1,2694 dollar pour une livre. Elle se renforçait de 0,27% face à l'euro à 86,01 pence pour un euro.

"Cette semaine chargée en publications fait suite aux données du PIB de vendredi, beaucoup plus élevé que prévu", rappelle Derek Halpenny, analyste chez MUFG, qui souligne toutefois que l'économie britannique "reste à la traîne au sein du G7".

"Toute surprise à la hausse dans les données sur l'emploi demain (mardi) ou, bien sûr, dans les données sur l'inflation mercredi, ne fera que renforcer la probabilité d'un relèvement des taux de la BoE en septembre", explique M. Halpenny.

L'euro pour sa part s'effritait face au dollar à 1,0919 dollar pour un euro (-0,27%).

"Le dollar a trouvé un soutien après que les données sur l'inflation aux États-Unis la semaine dernière ont augmenté et attisé les craintes que les prix élevés ne se dissipent pas aussi régulièrement que prévu récemment", a commenté Joe Manimbo de Convera Financial Services.

"Les marchés continuent de penser qu'il y a peu de chances pour une hausse des taux de la Fed en septembre, mais l'inflation élevée a gardé la porte ouverte pour que les banquiers centraux resserrent à nouveau les taux avant la fin de l'année", a ajouté l'analyste.

Cours de lundi Cours de vendredi 18H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0919 1,0949 EUR/JPY 158,70 158,71 EUR/CHF 0,9584 0,9598 EUR/GBP 0,8601 0,8623 USD/JPY 145,35 144,96 USD/CHF 0,8778 0,8766 GBP/USD 1,2694 1,2696

afp/rp