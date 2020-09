Chine: les ventes de détail en hausse, une première depuis l'épidémie

Pékin (awp/afp) - Les ventes de détail ont augmenté en août de 0,5% sur un an, leur première hausse cette année depuis le début de l'épidémie de Covid-19, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques (BNS).

Cet indicateur clé de la consommation avait plongé en début d'année au plus fort de l'épidémie (-20,5% sur un an en janvier et février).

Et il s'affichait depuis en repli alors que les consommateurs hésitaient toujours à reprendre une vie normale, malgré une nette amélioration dans le pays sur le front de l'épidémie.

La Chine n'a fait état mardi que de huit nouveaux cas de Covid-19 sur son sol.

Confiants dans la reprise de l'économie chinoise, les analystes interrogés par l'agence d'information financière Bloomberg s'attendaient à ce que les ventes de détail s'affichent à 0, tout juste en territoire positif.

Pour encourager la consommation et in fine soutenir l'emploi, de nombreuses provinces ou communes ont lancé ces derniers mois des opérations commerciales à coup de bons d'achat ou de réductions.

La Chine, où le Covid-19 est apparu en décembre avant de se propager dans le reste du monde, est le premier pays à avoir relancé son activité et il apparaît à ce titre comme un baromètre pour la reprise espérée de l'économie mondiale.

La production industrielle a enregistré de son côté une hausse de 5,6% sur un an, après celle de 4,8% en juillet.

Les analystes de Bloomberg tablaient sur une hausse moins prononcée (+5,1%).

Quant à l'investissement en capital fixe, sa croissance s'affichait sur les huit premiers mois de l'année en baisse de 0,3%, selon le Bureau national des statistiques.

Le taux de chômage, mesuré en Chine uniquement dans les zones urbaines, s'est établi en août à 5,6% contre 5,7% le mois précédent.

Particulièrement surveillé par le pouvoir, ce chiffre exclut de facto les millions de travailleurs migrants, fragilisés par la pandémie.

Le taux de chômage avait atteint en février le record absolu de 6,2% de la population active urbaine.

afp/buc