Le dollar américain a progressé face à un panier de devises jeudi après que le président de la Fed, Jerome Powell, a soutenu de nouvelles augmentations des taux américains, bien qu'à un "rythme prudent", et alors qu'une série de hausses de taux d'intérêt par plusieurs banques centrales a alimenté les inquiétudes sur les perspectives de croissance mondiale.

La livre sterling a été volatile, le franc suisse a chuté et la couronne norvégienne a augmenté jeudi après que la Banque d'Angleterre (BoE), la Banque nationale suisse (BNS) et la Norges Bank aient toutes relevé leurs taux d'intérêt de référence.

Cette série de hausses de taux intervient un jour après que M. Powell a déclaré aux législateurs du Capitole que de nouvelles hausses de taux étaient "une assez bonne estimation" de la direction que prendrait la banque centrale si l'économie continuait à suivre sa trajectoire actuelle.

Au cours de la deuxième journée de témoignage, M. Powell a déclaré que la banque centrale augmenterait les taux d'intérêt à un "rythme prudent" à partir de maintenant.

Interrogé sur les baisses de taux, M. Powell a déclaré : "Nous ne pensons pas que cela se produira bientôt [...]. Il faudra attendre que nous soyons sûrs que l'inflation redescend à 2 %", l'objectif de la Fed en matière d'inflation.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,372 % pour atteindre 102,4. Par rapport au yen, le dollar a augmenté de 0,85% à 143,1 yens, son niveau le plus élevé depuis plus de sept mois.

Le dollar australien, considéré comme un indicateur liquide de l'appétit pour le risque, a baissé de 0,58 %.

"Je pense que la morosité est de retour et qu'elle domine désormais les marchés", a déclaré Juan Perez, directeur des opérations chez Monex.

"Il est légitime de penser que même si une récession ne se matérialise pas entièrement, la stagflation - des niveaux économiques bas combinés à une inflation tenace - est une histoire à suivre pour le second semestre de l'année", a déclaré M. Perez.

Les données américaines de jeudi ont montré que le nombre de personnes demandant des allocations de chômage pour la première fois s'est maintenu à son plus haut niveau depuis 20 mois la semaine dernière, restant élevé pour la troisième semaine consécutive dans ce qui pourrait être une indication précoce d'un ralentissement du marché de l'emploi.

EN AVANT, EN ARRIÈRE, EN AVANT, EN AVANT

La livre sterling était en baisse de 0,17 % à 1,27465 $ dans une séance agitée après que le Comité de politique monétaire (MPC) de la BoE ait voté 7-2 pour augmenter son taux d'intérêt principal de 4,5 % à 5 %, son plus haut niveau depuis 2008 et sa plus forte augmentation de taux depuis le mois de février.

Après que l'inflation se soit maintenue à 8,7 % en mai, défiant les attentes du marché et devenant la plus élevée de toutes les grandes économies, les investisseurs ont été divisés sur l'ampleur de la nouvelle hausse de la BoE.

"Ils (la BoE) essaient de devancer l'inflation, mais à quel prix ? Le marché hypothécaire est en train de se gripper, la crise du coût de la vie ne s'atténue pas et la livre sterling va être prise entre deux feux", a déclaré Brad Bechtel, responsable mondial des opérations de change chez Jefferies, dans une note.

Le franc suisse était en baisse de 0,3 % par rapport au billet vert après que la Banque nationale suisse (BNS) ait relevé son taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 1,75 %, défiant certaines attentes du marché d'une augmentation plus importante.

Malgré une baisse de l'inflation en Suisse, actuellement la plus faible des économies du G10 à 2,2 %, le président de la BNS, Thomas Jordan, a récemment répété qu'il était prêt à relever les taux, encourageant les marchés à s'attendre à une hausse de 50 points de base.

"Contrairement à la BCE (Banque centrale européenne) et à la Fed (Réserve fédérale américaine), la BNS peut procéder lentement et régulièrement au resserrement de sa politique monétaire", a déclaré Thomas Gitzel, économiste en chef du groupe VP Bank au Liechtenstein.

Par rapport à la couronne norvégienne, le dollar était en baisse d'environ 0,05 % après avoir perdu jusqu'à 1,3 % après que la Norges Bank a relevé son taux d'intérêt de référence de 50 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis 15 ans, plus que prévu par une majorité d'économistes interrogés par Reuters, et qu'elle a déclaré qu'elle visait une nouvelle hausse en août.

Dans le secteur des cryptomonnaies, le bitcoin était en hausse de 0,37% à 30 119 dollars, en passe de connaître une quatrième journée consécutive de hausse après avoir atteint son plus haut niveau depuis la mi-avril, stimulé par le projet de BlackRock de créer un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin, alors même que le secteur est confronté à une surveillance réglementaire aux États-Unis.